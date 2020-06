Saham Blue Chip Lagi "Diskon", Saatnya Koleksi

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah pandemi Covid-19, Chief Executive Officer Eastspring Investments Indonesia (Eastspring) Alan T Darmawan menilai, saham blue chip atau saham lapis satu dengan kapitalisasi pasar yang besar pas untuk dikoleksi. Apalagi, harga saham blue chip sedang terdiskon besar-besaran, di luar fundamentalnya.

“Saat pandemi biasanya kalau investasi di saham cari yang unit link atau reksa dana yang berkaitan dengan saham blue chip. Karena pas saham anjlok, mereka biasanya anjlok duluan dan sebelum indeks naik, mereka naik duluan. Konsep flight to safety. Dalam pandemi semua panik dan kita harus kembali ke safety, tapi jangan semua masuk ke cash, cari saham yang likuid, blue chip dan obligasi pemerintah,” ujarnya dalam konferensi pers virtual bertajuk 'Investment Highlight and Market Outlook 2020: Life with Covid-19', Selasa (16/6/2020).

Lebih lanjut, ia memaparkan, sebelum berinvestasi setidaknya ada beberapa hal yang harus diketahui. Pertama mengetahui profil risiko yakni apakah konservatif, moderat, atau agresif. Kedua, tingkat pengalaman dalam berinvestasi. Semakin tinggi pengalaman dalam berinvestasi maka semakin mungkin bisa masuk sendiri ke pasar saham dan obligasi.

Ia pun berpandangan harus ada persentase seseorang yang hendak berinvestasi dari gaji yang didapatkan dari pekerjaannya. Hal itu dinilainya penting agar dana investasi yang dianggarkan tidak mengganggu kebutuhan hidup lainnya yang diperlukan sehari-hari.

“Saya sarankan dua hal yakni punya laporan keuangan pribadi. Kedua income statement. Rata-rata sekitar 20%-30% dana yang dialokasikan dari gaji yang diinvestasikan. Jangan lupa juga charity karena hidup kita tidak sendiri jadi tetap harus membantu mereka yang tidak mampu,” jelasnya.

Chief Investment Officer Eastspring Investment Ari Pitojo mengatakan, dalam konsensus ekonomi bisa bangkit lagi butuh waktu hingga dua tahun, tapi sebelum itu terjadi biasanya IHSG sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi akan naik lebih dahulu. Apalagi, bursa dunia trennya positif akhir-akhir ini seiring optimisasi investor terhadap kebijakan bank sentral AS. “Jadi, jangan membatasi diri, pasti ada beberapa sektor yang positif yang bisa mendorong kenaikan indeks. Yang penting juga diversifikasi dan jangan masuk ke area yang negatif,” imbuhnya.

Sementara itu, Chief Investment Officer Prudential Indonesia Novi Imelda mengimbau nasabah tidak panik di tengah pandemi saat ini. Menurutnya, hal wajar jika di pasar saham terjadi volatilitas. Meski demikian, ia meyakini kondisi pasar modal secara jangka panjang akan kembali rebound. “Koreksi pasar saham sejak 2020 itu yang membuat program investasi kami terkoreksi. Tapi kita minta nasabah tetap tenang, tetap berinvestasi, memanfaatkan kondisi ini, bahkan tetap top up jika dimungkinkan,” katanya.