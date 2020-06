Rekor Penjualan Ritel AS Dorong Wall Street Menguat

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat dibuka menguat pada perdagangan Selasa (16/6/2020) ditopang oleh kombinasi sejumlah sentimen: rekor penjualan ritel, hasil uji coba obat virus corona, dan potensi stimulus tambahan.

Dow Jones Industrial Average naik 2,6 persen, indeks S&P 500 naik 2,5 persen, dan Nasdaq naik 2,3 persen.

Sektor ritel di AS mencatat pertumbuhan 17,7 persen di bulan Mei, yang merupakan rekor tertinggi dan di atas survei ekonom Dow Jones yang memperkirakan pertumbuhan 7,7 persen. Presiden Donald Trump begitu gembira hingga men-tweet mengenai data yang positif ini.

Wow! May retail sales show biggest one-month increase of ALL TIME, up 17.7%. Far bigger than projected. Looks like a BIG DAY FOR THE STOCK MARKET, AND JOBS!