Minyak Menguat 3% karena Proyeksi Naiknya Permintaan

New York, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada perdagangan Selasa (17/6/2020) dimana Brent naik di atas US$ 40 per barel, karena Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan permintaan naik pada 2020 dan didukung penurunan pasokan.

Patokan internasional minyak mentah Brent naik US$ 1,20, atau 3 persen mencapai US$ 40,92 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate acuan AS, naik US$ 1,26, atau 3,39 persen ke level US$ 38,38 per barel.

Dalam laporan bulanannya pada Selasa, IEA memperkirakan permintaan minyak pada 2020 akan mencapai 91,7 juta barel per hari atau 500.000 barel per hari lebih tinggi dari perkiraan laporan Mei, mengutip tingginya konsumsi dari yang diharapkan selama lockdown.

Baca juga: SKK Migas: Harga Minyak Bakal Capai Keseimbangan Baru US$ 60 Per Barel

Pasokan minyak pada bulan Mei, kata IEA, anjlok hampir 12 juta barel per hari, menyusul Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia OPEC+ mengurangi produksi sebesar 9,4 juta barel per hari. "Hal ini berarti OPEC+ mencapai kepatuhan pemotongan 89 persen yang disepakati pada bulan Mei," kata IEA.

OPEC+, bulan ini setuju untuk memperpanjang pengurangan produksi 9,7 juta barel per hari hingga Juli. Mereka juga meminta anggota yang belum mematuhi untuk membuat komitmen pemotongan tambahan ke depannya.

Irak, salah satu negara dengan tingkat kepatuhan terburuk di antara produsen utama, telah melakukan pemotongan besar ke Asia pada bulan Juli.

Di tempat lain, produsen serpih AS juga mengurangi pengeboran di tengah jatuhnya permintaan minyak.

Produksi dari tujuh shale utama AS kemungkinan akan turun mendekati level terendah dua tahun 7,63 juta barel per hari pada Juli, Administrasi Informasi Energi AS mengatakan pada Senin.

Tetapi kekhawatiran gelombang kedua Covid-19 membebani pasar. Kasus corona meningkat menjadi lebih 8 juta di seluruh dunia pada Senin, dengan infeksi melonjak di Amerika Latin. Sementara Amerika Serikat dan Tiongkok sedang menghadapi wabah baru.

"Jika dunia memperlakukan gelombang Covid-19 kedua seperti pada paruh pertama tahun ini, maka akan ada pengurangan permintaan," kata Head of Oil Markets Rystad Energy, Bjornar Tonhaugen.