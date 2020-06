Harga Emas Naik Dipicu Kebangkitan Covid-19 di Beijing

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas berjangka naik pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu pagi WIB (17/6/2020), rebound dari penurunan dua hari sebelumnya, menyusl kekhawatiran kebangkitan virus corona (Covid-19) di Tiongkok.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, naik US$ 9,3 atau 0,54 persen, menjadi US$ 1.736,50 per ounce. Pada Senin (15/6/2020), emas berjangka turun US$ 10,1 atau 0,58 persen menjadi US$ 1.727,2 per ounce

Pemerintah Kota Beijing Tiongkok menaikkan tingkat tanggap darurat Covid-19 menjadi II dari III, menurut media pemerintah. Ada lebih dari 100 kasus baru yang dikonfirmasi dalam beberapa hari terakhir. "Harga emas naik setelah Beijing tiba-tiba memperketat ruang gerak warganya, sekolah-sekolah ditutup dan orang-orang disarankan tidak meninggalkan kota kecuali diperlukan," kata Ahli Strategi Pasar RJO Futures, Alex Turro.

Emas mengalami sedikit penurunan sebelumnya, yang didorong lonjakan Wall Street setelah data penjualan ritel AS naik 17,7 persen pada bulan lalu. Ekuitas juga mendapat dukungan penurunan angka kematian Covid-19 berkat uji coba obat steroid generik. "Setiap kali harga (emas) turun, tampaknya investor melihatnya sebagai peluang membeli," kata kepala Analis ActivTrades, Carlo Alberto De Casa dalam sebuah catatan.

Sementara itu, bank sentral Jepang (Bank of Japan) akan mengucurkan sekitar 110 triliun yen (1 triliun dolar AS) ke dalam perekonomian.

Para investor juga terus mengawasi meningkatnya ketegangan antara pasukan India dan Tiongkok di perbatasan. Sementara Korea Utara meledakkan kantor penghubung antar-Korea yang didirikan di kota perbatasan.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Juli naik 25,3 sen atau 1,45 persen menjadi US$ 17,622 per ounce. Platinum pengiriman Juli naik US$ 22,2 atau 2,7 persen menjadi US$ 843,9 per ounce.