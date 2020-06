Di Market Asia, Harga Minyak Terkoreksi Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak di perdagangan Asia pada Rabu pagi (17/6/2020) turun.

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent turun 1,34 persen menjadi US$ 40,41 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS juga turun 1,9 persen menjadi US$ 37,65 per barel.

Sementara harga minyak naik pada perdagangan Selasa (17/6/2020) dimana Brent tembus di atas US$ 40 per barel, karena Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan permintaan naik pada 2020 dan didukung penurunan pasokan.

Patokan internasional minyak mentah Brent naik US$ 1,20, atau 3 persen mencapai US$ 40,92 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate acuan AS, naik US$ 1,26, atau 3,39 persen ke level US$ 38,38 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir di 97 setelah menyentuh level sekitar 96,5 sebelumnya.

Yen Jepang diperdagangkan pada 107,38 per dolar setelah melihat level di sekitar 107 pada awal perdagangan. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6893 setelah turun dari level di atas US$ 0,693 kemarin.