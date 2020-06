Rupiah Ditutup Menguat ke Posisi Rp 14.082

Jakarta, Beritasatu.com-Dalam penutupan pasar Rabu (17/6) rupiah ditutup menguat tipis 7 poin di level Rp 14.082 per dolar AS. Rupiah pun diprediksi Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam perdagangan Kamis besok (18/6/2020) ,rupiah masih akan menguat di level Rp 14.000-14.120 per dolar AS.

Penguatan rupiah sore ini, menurutnya salah satunya karena dampak virus corona (Covid-19) terhadap ekonomi Indonesia tidak separah negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Pada kuartal II 2020, akan terjadi kontraksi ekonomi nasional akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan memberi kontribusi yang besar ke pertumbuhan ekonomi sehingga akan berpengaruh di kuartal kedua yang diperkirakan minus 3,1%.

“Ramalan tersebut dipandang lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya terutama di kawasan Asia Tenggara,” katanya, Rabu (17/6/2020).

Namun ramalan IMF, Bank Dunia maupun OECD juga bisa berbeda dengan ramalan dari pemerintah , karena secara teknis yang mengetahui persis kondisi dilapangan dan bisa saja ekonomi Indonesia di Kuartal Kedua bisa di atas 1%. Itu bisa dilihat dari ekspektasi sebelum-belumnya di antaranya Cadangan Devisa yang diramalkan turun tetapi mengalami peningkatan, NPI yang diramal turun tetapi kenyataannya naik.

“Bisa saja ekspektasi IMF, Bank Dunia maupun OECD bisa di jadikan cambuk agar pemerintah dan Bank Indonesia lebih selektif dalam menjalankan regulasinya sehingga apa yang ditakutkan oleh ramalan tersebut tidak menjadi kenyataan,” tambah Ibrahim.

Sedangkan, secara eksternal, rencana stimulus oleh The Fed untuk membeli obligasi korporasi di pasar sekunder, memperluas pembelian surat utang sebagai bagian dari skema stimulus, merupakan sentimen positif. Juga rencana Presiden AS Donald Trump untuk menggelontorkan dana US $1 triliun ke sektor infrastruktur juga menjadi sentimen bagus untuk pasar. Di sisi lain, Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa pemulihan ekonomi penuh AS tidak akan terjadi sampai rakyat Amerika yakin epidemi Covid-19 telah dikendalikan.