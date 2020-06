Dampak Covid-19, Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Bisa Lebih Lama

Jakarta, Beritasatu.com – Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi global terpuruk, begitu juga dengan Indonesia. Pada kuartal I 2020, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97%. Pada tahun ini ditargetkan akan mencapai 2,3% untuk skenario berat, dan minus 0,4% untuk skenario sangat berat.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini tentunya akan memengaruhi banyak hal, salah satunya terkait target Indonesia untuk menjadi negara maju. Akibat tekanan pandemi Covid-19, waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk bisa menjadi negara maju diperkirakan akan lebih lama.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Hidayat Amir menyampaikan, berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, jika perekonomian Indonesia dapat bertahan tumbuh di kisaran 5,7% setiap tahunnya, maka Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2036 atau 2037. Artinya lebih cepat dari target yang dipatok Presiden Joko Widodo, yakni tahun 2045.

“Indonesia sekarang ini termasuk kategori kelas menengah, dan tentunya kita tidak ingin terjebak menjadi negara berpendapatan kelas menengah. Kita ingin menjadi negara maju. Trajektorinya ada dan kita mengharapkan di 2045 sudah bisa menjadi negara maju. Hitungan sederhananya, kalau kita bisa tumbuh di 5,7%, more or less di 2036 2037 kita sudah masuk menjadi negara maju,” kata Hidayat Amir dalam acara leader talk melalui webinar, Rabu (17/6/2020).

Tetapi bila pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami gangguan seperti tahun ini akibat pandemi Covid-19, kemungkinan Indonesia menjadi negara maju akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

"Kalau ada gangguan di tahun ini, tumbuhnya lebih dalam, nah kita mungkin akan tergeser. Tapi kita harus mengembalikan kepada path medium-long term-nya untuk terus bergerak menjadi negara maju," tutur Hidayat.

Menurutnya, ada beberapa penyebab suatu negara masuk kategori middle income trap, antara lain demografi tidak suportif, pasar tenaga kerja tidak efisien, infrastruktur tidak memadai, institusi lemah, pasar keuangan tidak efisien, diverifikasi produk yang rendah, dan juga rendahnya inovasi.

Terkait hal ini, Presiden juga telah menyampaikan lima arahan strategisnya, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi.

“Masalah fundamental Indonesia adalah adanya gap infrastruktur, kualitas SDM, dan tingkat adopsi teknologi yang masih rendah. Daya saing juga perlu ditingkatkan, di mana iklim usaha kurang kondusif untuk investasi, birokrasi dan regulasi belum efisien, dan high cost economy yang menghambat daya saing ekspor. Hal-hal inilah yang harus diperbaiki,” kata Hidayat.