Kurva Covid-19 Naik, Harga Minyak Turun

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia kembali terkoreksi pada perdagangan pagi ini, Kamis (18/6/2020). Kekhawatiran akan oversupply minyak kembali muncul seiring dengan meningkatnya kurva Covid-19.

Harga minyak mentah WTI turun 1,53 persen ke US$ 37,38 per barel. Brent turun 1,06 persen ke US$ 40,28 per barel.

Produksi minyak AS turun 600.000 barel per hari menjadi 10,5 juta bph pekan lalu, terendah sejak Maret 2018. Penurunan produksi karena Badai Cristobal yang membuat sepertiga pengeboran minyak lepas pantai ditutup.

Komitmen OPEC+ memangkas produksi minyak mentah sebesar 9,7 juta barel per hari memiliki dampak moderat terhadap menguatnya harga minyak mentah dunia, tetapi permintaan masih lemah. Kurva Covid-19 kembali menunjukkan peningkatan setelah banyak negara melakukan pelonggaran lockdown.

Pertemuan komite teknis OPEC+ pada hari Rabu (17/6/2020) gagal memberikan rekomendasi keputusan baru terkait pemangkasan produksi. Rapat fokus membahas anggota yang gagal memenuhi kuota pemangkasan produksi.

Produsen minyak terbesar kedua di OPEC, Irak, telah mengurangi ekspor minyak mentah secara signifikan. Padahal, Irak selama ini adalah anggota yang paling "bandel". Ekspor minyak mentah Irak turun 300.000 bph atau sekitar 8 persen dalam dua minggu pertama Juni, dibandingkan Mei. Irak akhirnya mengurangi ekspor setelah ditekan Rusia dan Arab Saudi yang menolak perpanjangan periode pemangkasan produksi jika negara-negara lainnya tidak mematuhi kuota.

Irak dan Kazakhstan hari ini dijadwalkan melakukan presentasi rencana memenuhi kuota pemangkasan produksi setelah mereka tidak mematuhi kuota bulan Mei dan dua pekan pertama Juni. Tingkat kepatuhan OPEC+ bulan Mei adalah 87 persen.