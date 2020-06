Rupiah Ditutup Menguat ke Rp 14.077

Jakarta, Beritasatu.com- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Kamis (18/6) ditutup menguat tipis 5 poin atau 0,04 persen menjadi Rp 14.077,5 per dolar AS. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp 14.186 per dolar AS atau menguat dari perdagangan Rabu (17/6) kemarin di Rp 14.234 per dolar AS.

Kepala Riset PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menilai, sesuai ekspektasi Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan yang mungkin memberikan sentimen positif untuk rupiah karena pemangkasan bisa membantu meningkatkan aktivitas ekonomi Indonesia. ”Ini memberikan sentimen positif ke rupiah,” katanya kepada Beritasatu.com, Kamis (18/6)..

Tambah ia, ekonomi new normal di Indonesia yang masih berjalan juga membantu memberikan sentimen positif ke rupiah. Namun di sisi lain, pasar masih mewaspadai peningkatan penyebaran virus Covid-19 second wave yang bisa menurunkan kembali aktivitas ekonomi.

Selain itu, ketegangan geopolitik regional di Asia antara Korut dan Korsel serta Tiongkok dan India, juga membantu menahan penguatan rupiah terhadap dolar AS. ”Dua sentimen terakhir ini memberikan tekanan ke nilai tukar rupiah terhadap dollar AS,” katanya.