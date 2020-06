Di Tengah Pandemi, 52 Produk Sabet Penghargaan Reksa Dana Terbaik

Jakarta, Beritasatu.com - Meski pandemi Covid-19 berimbas serius pada industri finansial, namun tetap saja ada produk reksa dana yang mampu tampil dengan kinerja yang cukup memuaskan, karena kejelian pengelolaan dan pilihan portofolionya.

Berdasarkan hasil pemeringkatan oleh Majalah Investor dan Infovesta Utama, ada 52 produk reksa dana besutan 21 perusahaan Manajer Investasi (MI) yang berhak mendapatkan predikat sebagai “ Best Mutual Fund 2020”.

Dari 52 produk tersebut, sebanyak 13 penghargaan diberikan untuk reksa dana saham, 9 reksa dana campuran, 12 reksa dana pendapatan tetap berdenominasi rupiah, 3 pendapatan tetap dolar, 12 pasar uang, dan 3 indeks & ETF pasif.

“Apresiasi setinggi-tingginya harus kita berikan pada 21 MI yang mengantar 52 produk reksa dana meraih penghargaan pada tahun ke-19 ini. Walau banyak tantangan harus dilewati selama 2019 hingga awal 2020, sejumlah produk yang dikelola tetap mampu memberikan return optimal bagi para pemegang unit reksa dana,” ujar Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings Primus Dorimulu dalam Best Mutual Fund Award 2020 yang digelar secara virtual, Kamis (18/6/2020).

Reksa dana yang meraih penghargaan, selain memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan, juga teruji dari sisi ketepatan strategi dan fleksibilitas pengelolaan para manajer investasi. Pada sisi lain, pertumbuhan unit penyertaan (UP) satu produk reksa dana memberikan gambaran bahwa produk bersangkutan mendapat kepercayaan investor.

Seperti tahun lalu, penilaian menggunakan bobot yang sama yaitu 70% untuk aspek kinerja, dan 30% untuk aspek pertumbuhan Unit Penyertaan (UP).

Apresiasi khusus diberikan untuk PT Sinarmas Asset Management yang tetap tampil dominan dengan memborong 13 penghargaan, terutama pada produk reksa dana pendapatan baik rupiah maupun dolar.

Sementara itu, PT Sucorinvest Asset Management memborong 6 penghargaan, dengan menempatkan wakil pada jenis reksa dana saham, reksa dana pasar uang, maupun reksa dana campuran. MI lain yang juga menonjol tahun ini adalah PT Schroder Investment Management Indonesia yang meraih 5 penghargaan di produk reksa dana saham maupun campuran.

Kategori Penilaian

Menurut Primus, untuk ikut diperingkat, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi produk reksa dana. Reksa dana yang diperingkat minimal berusia 2 tahun per 30 Desember 2019. Kategori produknya meliputi reksa dana jenis saham, campuran, pendapatan tetap, pasar uang, indeks, atau ETF (Exchange Traded Fund).

Reksa dana tersebut juga harus dalam denominasi rupiah, dengan pengecualian untuk reksa dana pendapatan tetap. Bukan reksa dana syariah. Tidak membagikan dividen. Minimal memiliki dana kelolaan sebesar Rp 10 miliar per 30 Desember 2019.

Tahun ini, produk reksa dana yang memenuhi kriteria pemeringkatan sebanyak 637 reksa dana dari data akhir 2019 sebanyak 1.104 produk reksa dana.

Seluruh reksa dana tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis reksa dana saham, campuran, pendapatan tetap denominasi rupiah, pendapatan tetap denominasi US Dolar, dan reksa dana pasar uang. Reksa dana indeks dan ETF dikelompokkan dalam kategori saham atau pendapatan tetap sesuai dengan alokasi portofolio dominannya.Reksa dana Indeks dan ETF pasif dimasukkan pada kelompok tersendiri.

Periode penilaian, terdiri dari 4 kategori, yaitu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, serta 10 dan 15 tahun khusus untuk jenis reksa dana saham.

Untuk dana kelolaan (asset under management - AUM), terdiri dari 4 kategori, yaitu Rp 10-100 miliar, Rp 100-500 miliar, Rp 500 miliar – 1 triliun, serta di atas Rp 1 triliun. AUM dilihat berdasarkan posisi per akhir Desember 2019. Apabila dalam satu kelompok terdapat kurang dari 5 reksa dana, maka akan digabungkan ke kelompok di atas atau di bawahnya. Kategori ini tidak berlaku bagi reksa dana jenis pendapatan tetap berdenominasi US$ dan reksa dana jenis campuran

Profil risiko (khusus untuk reksa dana jenis campuran), terdiri dari 3 kategori dibagi berdasarkan rata-rata bulanan alokasi portofolio pada saham selama periode penilaian, yaitu, agresif dengan rata-rata di atas 60%, moderat 41%–60%, dan konservatif di bawah 41%.