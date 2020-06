Dow Jatuh karena Data Pengangguran dan Lonjakan Covid-19

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street Dow Jones Industrial Average turun untuk hari kedua berturut-turut pada perdagangan Kamis (18/6/2020) karena investor mempertimbangkan meningkatnya jumlah kasus virus corona di Amerika Serikat (AS) dan di seluruh dunia bersama dengan data pengangguran yang mengecewakan.

30 saham unggulan di Dow Jones ditutup melemah 39,51 poin atau 0,2 persen ke 26.080,10. Nasdaq Composite, naik 0,3 persen menjadi 9.943,05, kenaikan kelima berturut-turut. S&P 500 mengakhiri sesi naik 0,1 persen di 3,115,34.

Saham bergerak fluktatif sepanjang sesi. Dow sempat turun 271 poin dan kemudian berubah positif. S&P 500 juga berganti-ganti antara pelemahan dan penguatan sepanjang perdagangan.

"Ke depan, pada level yang tinggi ini, akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan posisi signifikan yang lebih tinggi kecuali jika fundamental ke depan menjadi lebih baik," kata Direktur Strategi Portofolio Verdence Capital Advisors, Megan Horneman.

Facebook, Amazon dan Netflix ditutup sedikit lebih tinggi untuk mengangkat Nasdaq. Penurunan dalam Karnaval dan American Airlines mempertahankan keuntungan S&P 500.

Klaim awal pengangguran mingguan AS naik lebih dari yang diperkirakan minggu lalu, mencapai 1,508 juta. Sementara Ekonom yang disurvei Dow Jones memperkirakan 1,3 juta.

"Klaim awal sekarang telah jatuh untuk minggu ke-11 berturut-turut setelah lonjakan akhir Maret. Minggu terakhir ini melihat laju penurunan paling lambat berdasarkan persentase sejak awal April jadi kita akan melihat apakah ini adalah tempat yang ditetapkan untuk saat ini," kata Kepala Investasi Bleakley Advisory Group, Peter Boockvar, dalam sebuah catatan.

Beberapa negara bagian di AS mencatat kebangkitan infeksi virus corona (Covid-19). Arizona melaporkan kasus tertinggi, sementara Texas mengalami lonjakan 11 persen setiap hari untuk pasien di rumah sakit pada Rabu. California sementara itu, melaporkan peningkatan kasus corona secara harian terbesar.

Di Tiongkok, ibu kota negara itu dilaporkan telah menutup sekolah dan membatalkan penerbangan karena gelombang kedua kasus virus corona. Namun, seorang ahli penyakit di Tiongkok mengatakan, wabah terbaru kasus corona di Beijing telah dikendalikan.