Harga Emas Turun karena Data Klaim Pengangguran

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas melemah pada akhir perdagangan Kamis atau Jumat pagi WIB (19/6/2020), menyusul data klaim pengangguran Amerika Serikat (AS) dan Beijing melaporkan wabah baru virus corona terkendali.

Kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, melemah US$ 4,5 atau 0,26 persen, menjadi US$ 1.731,10 per ounce.

Klaim awal tunjangan pengangguran di Amerika Serikat turun selama 11 minggu berturut-turut, mendorong klaim lebih jauh dari rekor 6,867 juta pada akhir Maret. Namun, laju pemulihan pasar tenaga kerja AS tampaknya terhenti.

Di Tiongkok, kekhawatiran gelombang kedua pandemi agak mereda, menyusul seorang ahli medis negara itu mengatakan wabah di Beijing di bawah kendali.

Namun, infeksi yang terus meningkat di seluruh dunia terus mendorong pembelian emas, sehingga membuat logam mulia mendekati level tertinggi satu minggu di awal sesi. Daya tarik safe-haven juga membatasi penurunan emas meskipun ada saingan dari safe haven lain seperti dolar AS.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Juli turun 26,7 sen atau 1,5 persen, menjadi US$ 17,508 per ounce. Platinum pengiriman Juli turun US$ 26 atau 3,1 persen, menjadi US$ 812,2 per ounce.