Pagi Ini, Harga Minyak di Perdagangan Asia Menguat

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia di perdagangan Asia pada Jumat pagi (19/6/2020) menguat.

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent bertambah 0,41 persen mencapai US$ 41,68 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS WTI naik 0,49 persen menjadi US$ 39,03 per barel.

Sementara di pasar gobal, harga minyak naik pada perdagangan Kamis (19/6/2020) karena OPEC dan sekutunya bertemu untuk meninjau penurunan pasokan minyak. Kenaikan harga bahkan terjadi ketika pasar khawatir lonjakan kasus virus corona di beberapa bagian Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Minyak mentah berjangka Brent naik 78 sen menjadi US$ 41,48 per barel dan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 88 sen, atau 2,32 persen menjadi US$ 38,84 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya di posisi 97,471 setelah naik dari level di bawah 97,2 sebelumnya.

Yen Jepang diperdagangkan pada 106,91 per dolar setelah melihat level menyentuh sekitar 107,1 kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6851 setelah menurun dari level di atas US$ 0,688 kemarin.