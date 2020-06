Wall Street Dibuka Menguat Ditopang Sentimen Negosiasi AS-Tiongkok

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat dibuka menguat pada perdagangan Jumat (19/6/2020). Pelaku pasar menyambut baik kabar kemajuan negosiasi dagang AS-Tiongkok. Bloomberg melaporkan Tiongkok siap meningkatkan impor produk agrikultur AS sesuai kesepakatan dagang tahap pertama.

Dow Jones Industrial Average naik 1,02 persen, S&P 5500 naik 1,03 persen, dan Nasdaq menguat 1,07 persen kembali ke level psikologis 10.000.

Saham United Airlines naik 1,7 persen, sementara peritel Kohl's naik 1,6 persen. Saham-saham perusahaan migas ikut menopang pasar modal. Devon Energy naik 3,2 persen.

Bursa AS on track menuju penguatan selama empat minggu dari lima minggu terakhir. Sejauh pekan ini (week to date), Dow Jones sudah menguat 1,9 persen hingga Kamis, begitu pula dengan S&P 500 yang naik 2,4 persen. Sementara Nasdaq menguat 3 persen.

Pelaku pasar masih mencermati kurva Covid-19 yang naik lagi setelah lockdown dilonggarkan. Texas, California, Arizona dan Florida melaporkan lonjakan kasus baru sejak membuka kembali aktivitas ekonomi.

Mengutip narasumber yang dirahasiakan, Bloomberg melaporkan bahwa Pemerintah Tiongkok meminta BUMN-nya meningkatkan impor kacang kedelai, jagung, dan ethanol. Sebelumnya impor terdampak virus Covid-19 yang mengganggu rantai distribusi.