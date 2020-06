Startup Scalex Online Summit, Ajang Belajar Bisnis dari Praktisi Terkemuka

Jakarta, Beritasatu.com - Hartanah Cerdas Bangsa akan menggelar StartupScaleX: Online Summit 2020, sebuah event online yang dibuat khusus untuk mengedukasi pemain startup atau bisnis di Tanah Air. Startup ScaleX Summit ini akan dilaksanakan selama tiga hari yaitu 25-27 Juni 2020 mendatang. Sasarannya adalah khalayak luas dan pelaku startup yang ingin mendapatkan jawaban 'Apa Selanjutnya' di era new normal seiring pandemi Covid-19.

Event ini digelar dengan menggandeng partner resmi Indogen Capital, yang telah memiliki portfolio 18 startup seperti Carsome, Hijup, Travelio, Spacemob, EVOS, dan lainnya. Indogen juga sukses membawa 4 startup exit, dengan membawa pemain besar investor luar negeri masing-masing dalam jangka waktu 3.5 tahun maksimal, merupakan rekor bagi investor.

Para praktisi bisnis ternama Indonesia akan menjadi mentor di The Summit ini seperti, Chandra Firmanto (Managing Partner Indogen Capital), Andrew You (Board Member of The Indonesia-Hong Kong Business Association dan Director of Indonesia Chamber of Commerce in Hong Kong), Paulus Sulastri (Co-Founder IP Consulting & Senior Partner of LIFEX ACADEMY, Denny Santoso (Digital Marketer, Serial Entrepreneur dan Founder of Tribelio.com).

Selain itu juga Christina Lie (Digital Entrepreneur, Founder of 101Red.com dan Youtuber), Berto Saksono Jati (Founder SB1M, TahuGo, Bloop Project) serta Yehezkiel Zebua (Rocket Marketing Coach & Author of National Best Seller “Rocket Marketing” dan mentor lain. Total ada 11 orang serta 5 startup yang telah memperoleh pendanaan.

Edukasi bisnis menjadi penting dalam kondisi saat ini. Krisis memaksa pola bisnis berubah lebih cepat. Beberapa bisnis harus bermanuver atau mengubah navigasi bisnisnya akibat pandemi.

Beberapa pelaku memetik buah manis dan bahkan sukses melakukan strategi exitnya, sebagian lain masih terus berjuang. Resources atau sumber daya tersedia namun belum mumpuni secara skill yang dibutuhkan atau pun ketidaksiapan semilik bisnis untuk terus berkomitmen untuk memertahankan bisnisnya.

Sementara pasar Indonesia masih tetap menarik di mata investor yang ingin berinvestasi di Asia. Tidak mengherankan juga jika investor dan industri VC (Venture Capital) juga masih memetakan keputusan untuk menaruh dana investasinya. Yang menarik adalah biasanya beberapa pemilik bisnis tidak sepenuhnya mengerti bagaimana mereka bisa menarik investor. Ataupun mereka juga tidak dibekali bagaimana strategi exit yang tepat.

“Di sini kita melihat ada kesenjangan antara industry VC dan pemilik startup / bisnis. Edukasi bisnis saat ini adalah cara yang paling tepat untuk mempersempit jurang dua sumbu penting tersebut, pemilik bisnis dan investor, apalagi di era new normal ini” terang Dee Ferdinand, CEO Hartanah Cerdas Bangsa inisiator Startup ScaleX Summit 2020.

Mentor serta startup yang dihadirkan selama tiga hari ini akan membuka mata para pemilik bisnis dan startup bagaimana mereka tetap bisa bertahan saat krisis, apa saja strategi yang diambil saat harus pivot atau bermanuver. Bagaimana mereka mendapatkan pendanaan, serta bagaimana mereka menghadapi new normal iklim bisnis ke depannya.

“Semua pemilik bisnis ataupun yang masih merintis memiliki akses yang sama pada pendidikan, silakan manfaatkan sebaik-baiknya. Kita juga ingin terus hadir untuk membuat iklim investasi ini lebih baik di Indonesia tentunya,” kata Dee.

Chandra Firmanto, Managing Partner Indogen Capital, yang telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bisnis keluarga dan investasi, mengatakan pemilik bisnis wajib mengetahui bagaimana cara menarik investor, apa teknologi inovatif saat ini, kapan harus exit dan perhitungannya. Di sini investor dan pemilik bisnis harus memiliki kolaborasi (sinergi) yang baik.

"Di event ini kami berharap pemilik bisnis bisa melihat potensi dari bisnisnya dan mengembangkannya lebih besar ketika waktunya dengan konsep pendanaan,” kata Chandra Firmanto.