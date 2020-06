Wall Street Menguat, Nasdaq Ukir Rekor Berkat Apple Dkk

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat dibuka menguat pada perdagangan Senin (23/6/2020). Saham-saham teknologi menopang laju Wall Street.

Dow Jones Industrial Average naik 0,6 persen ke 26.024,96. Indeks S&P 500 naik 0,7 persen ke 3.117,86. Indeks Komposit Nasdaq naik 1,1 persen ke rekor penutupan 10.056,47.

Saham Apple menyentuh rekor baru ketika naik 2,62 persen ke US$ 358,87 per lembar. Naiknya saham Apple terjadi seiring dengan pengumuman beberapa fitur baru di WorldWide Developers Conference (WWDC). Apple mengumumkan sistem operasi iOS 14 dan komputer Mac tidak lagi menggunakan cip dari Intel.

Saham Microsoft naik 2,78 persen ke US$ 200,57, Amazon.com naik 1,45 persen ke 2.713,82, dan Netflix naik 3,16 persen ke 468,04.

Saham ritel juga menopang penguatan Wall Street. Gap naik 8,3 persen setelah Wells Fargo memberikan rekomendasi saham Gap under-valued. Walmart naik 1 persen setelah direkomendasikan UBS.

Sementara saham maskapai justru melemah. American Airlines turun 6,8 persen setelah perusahaan mengatakan mencari pendanaan baru. United Airlines juga turun 0,8 persen. Saham kasino dan hotel juga di bawah tekanan. Wynn Resorts turun 4 persen dan MGM Resorts turun 2,4 persen.

Kurva Covid-19 di AS kembali naik seiring pembukaan kembali ekonomi. Pada Jumat dan Sabtu lalu, AS mencatat 30.000 kasus per hari dua hari berturut-turut. Beberapa negara bagian juga melaporkan rekor kasus baru, di antaranya Nevada, Florida, California, dan Arizona. Apple telah menutup kembali sebagian tokonya. Sementara asosiasi kapal pesiar mengatakan semua perjalanan ditunda hingga 15 September.