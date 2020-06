Harga Minyak Naik, Bursa Asia Menguat

Tokyo, Beritasatu.com - Mayoritas bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (23/6/2020), mengikuti pergerakan Wall Street yang sebelumnya ditutup menguat.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 0,73 persen, Kospi Korea Selatan naik 1,27 persen, dan S&P/ASX 200 Australia naik 0,59 persen. Indeks Komposit Shanghai turun 0,01 persen.

Wall Street sebelumnya ditutup menguat ditopang saham-saham teknologi. Dow Jones Industrial Average naik 0,6 persen ke 26.024,96. Indeks S&P 500 naik 0,7 persen ke 3.117,86. Indeks Komposit Nasdaq naik 1,1 persen ke rekor penutupan 10.056,47.

Saham Apple menyentuh rekor baru ketika naik 2,62 persen ke US$ 358,87 per lembar. Naiknya saham Apple terjadi seiring dengan pengumuman beberapa fitur baru di WorldWide Developers Conference (WWDC). Apple mengumumkan sistem operasi iOS 14 dan komputer Mac tidak lagi menggunakan cip dari Intel. Saham Microsoft naik 2,78 persen ke US$ 200,57, Amazon.com naik 1,45 persen ke 2.713,82, dan Netflix naik 3,16 persen ke 468,04.

Pelaku pasar masih mencermati perkembangan virus corona. Belakangan kurva Covid-19 menunjukkan kenaikan setelah lockdown di sejumlah negara dilonggarkan.

Harga minyak mentah jenis WTI pagi ini naik 1,79 persen ke US$ 40,46 per barel, sementara Brent naik 0,16 persen ke US$ 43,15 per barel. Menguatnya harga minyak ditopang oleh pemangkasan produksi dan roda perekonomian yang kembali bergerak.