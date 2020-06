Valbury: IHSG Berpotensi Menguat Ditopang Realisasi Stimulus

Jakarta, Beritasatu.com - Valbury Sekuritas Indonesia dalam risetnya hari ini, Selasa (23/6/2020), memprediksi IHSG menguat. Sejumlah katalis yang dapat menjadi penopang bagi indeks acuan, yakni saham AS pada perdagangan Senin (22/06) menguat yang diperkirakan dapat menjadi dukungan bagi pasar regional Asia, sinyalemen positif dari indeks berjangka AS yang menguat, meredanya kekhawatiran pelaku pasar global yang sebelumnya dipanikan oleh kenaikan dalam kasus infeksi corona di sejumlah negara, dan Pemerintah Indonesia akan mempercepat realisasi stimulus.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia tertekan pada dua bulan sebelumnya. Pelonggaran PSBB disebutnya mulai berdampak positif. Kondisi April dan Mei yang sangat menekan itu merupakan kondisi terburuk sehingga Juni dan Juli kita sudah bisa melihat adanya sedikit perbaikan dan momentumnya bisa dijaga di kuartal III dan IV. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) fokus menjaga momentum pemulihan pada semester II-2020. Diharapkan, Indonesia bisa terhindar dari resesi. Pemerintah juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari -0,4-2,3% menjadi -0,4-1%. Revisi tersebut seiring dengan proyeksi terbaru lembaga-lembaga keuangan dunia. Sementara itu, Bank Dunia misalnya, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 sebesar 0 persen. Sementara ADB merevisi pertumbuhan ekonomi RI dari 2% menjadi negatif 1%. IMF pada April lalu menyampaikan Indonesia tumbuh 0,5% dan tahun depan di atas 8%.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menaikkan stimulus ekonomi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020. Total stimulus yang diberikan baik sektor kesehatan maupun program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp695 triliun. Pelebaran defisit dilakukan karena APBN menjadi instrumen utama untuk menggerakkan ekonomi di tengah pandemi. APBN diharapkan bisa menahan dampak pandemi di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Sentimen pasar dari luar negeri :

Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) telah merilis angka mengkhawatirkan, yang menunjukkan bahwa pandemi virus corona masih dalam gelombang pertama yang kuat, meskipun sebagian pakar memperingatkan akan datangnya gelombang kedua. WHO melaporkan 183.000 kasus baru dalam 24 jam, merupakan penambahan kasus terbanyak dalam sehari di seluruh dunia. Brazil paling banyak dengan hampir 55.000 kasus baru, disusul AS dengan lebih dari 36.000 dan India dengan sekitar 15.000 kasus baru.