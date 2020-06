Dani Rusli Jadi Dirut Pelindo I

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian BUMN melakukan perubahan susunan jajaran Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 berdasarkan SK Nomor. SK-213/MBU/06/2020 yang diumumkan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo 1 di Jakarta pada Senin (22/6/2020).

Dalam RUPS tersebut, Kementerian BUMN mengangkat Dani Rusli Utama sebagai Direktur Utama Pelindo 1 yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik Pelindo 2; Henry Naldi sebagai Direktur SDM dan Umum Pelindo 1 yang sebelumnya menjabat sebagai SVP Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pelindo 1; Ridwan Sani Siregar sebagai Direktur Operasional dan Komersial yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas yang merupakan anak perusahaan Pelindo 1; Henri Panggabean sebagai Direktur Keuangan Pelindo 1 yang sebelumnya sebagai Senior Manager Treasury and Corporate Finance Pelindo 2; dan Prasetyo sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis yang sebelumnya menjabat sebagai Head of Strategic Planning and Corporate Performance Bureau Pelindo 3.

SVP Sekretariat Perusahaan Pelindo 1, Imron Eryandy menerangkan bahwa pergantian pejabat baik itu promosi maupun rotasi suatu perusahaan atau instansi adalah suatu peristiwa yang bisa kapan saja terjadi.

“Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Pelindo 1 memiliki kekuasaan untuk melakukan pergantian susunan direksi maupun komisaris Pelindo 1. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan sumbangsih yang diberikan selama bertugas memangku jabatan Direksi kepada jajaran Direksi Pelindo 1 sebelumnya. Kepada jajaran Direksi yang baru, kami berharap bisa mengemban amanah dengan memberikan yang terbaik bagi kemajuan perusahaan,” terang Imron Eryandy dalam keterangannya, Selasa (23/6/2020).

Adapun susunan jajaran Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) saat ini adalah sebagai berikut:

Jajaran Komisaris

Komisaris Utama: Achmad Djamaludin

Komisaris: Arman Depari

Komisaris Independen: Herbert Timbo Parluhutan Siahaan

Komisaris Independen: Ahmad Perwira Mulia Tarigan

Komisaris Independen: Irma Suryani Chaniago

Komisaris: Winata Supriatna



Jajaran Direksi

Direktur Utama: Dani Rusli Utama

Direktur SDM dan Umum: Henry Naldi

Direktur Operasional & Komersia : Ridwan Sani Siregar

Direktur Keuangan: Henri Panggabean

Direktur Teknik: Hosadi Apriza Putra

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis: Prasetyo