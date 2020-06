Teddy Setiawan: IPO di Masa Pandemi Bawa Berkah

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk Tee Teddy Setiawan menyebutkan perusahaannya merupakan salah satu yang melakukan IPO di masa pandemi ini. Walaupun sepertinya terlihat sulit, tetapi saat sudah listing, membawa berkah.

Demikian disampaikan Teddy dalam acara Zooming with Primus dengan tema ‘Prospek IPO Saat Pandemi’ yang disiarkan langsung BeritasatuTV, Selasa (23/6/2020).

Teddy menceritakan keputusan IPO ini sebetulnya sudah direncanakan sebelum adanya pandemi Covid-19. Saat detik-detik terakhir akan listing, barulah mulai terjadi pandemi.

“Memang harus saya akui bahwa proses untuk melakukan roadshow kepada calon investor sempat terkendala, apalagi ketika ada social distancing dan lain-lain. Malahan ada beberapa calon investor yang mundur karena melihat kondisi perekonomian dan juga pandemi yang ada. Tetapi itu tidak mengecilkan minat kami untuk IPO,” kata Teddy.

Teddy mengatakan proses perusahaannya melakukan IPO adalah kebetulan yang sepertinya terlihat sulit. Tetapi saat sudah listing, ia menyebutnya hal ini sebagai berkah.

“Bagi kami ini blessing bisa IPO di masa pandemi. Kita masuk ketika market sudah terdiskon, dan geliat ritel investor di dalam secondary market justru lebih baik pada saat sekarang. Ini sesuai dengan cita-cita kami untuk punya lebih banyak ritel investor di dalam market Indonesia,” ujarnya.

Teddy juga mengakui kekuatan financial di negeri ini cukup mumpuni. Hanya saja memang saat ini ada sentimen negatif karena adanya pandemi, tetapi hal tersebut menurutnya hanya sesaat. Investor asing juga diyakini berangsur-angur akan kembali masuk.

Setelah pandemi berakhir, Teddy juga melihat akan banyak muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang terbentuk di masyarakat. Salah satunya adalah tren belanja online melalui eCommerce.

“Bisnis kami di sektor pembayaran non tunai sebenarnya diuntungkan karena orang mulai menjauhi pembayaran tunai. Sekarang ini sudah tidak bisa bertemu muka, akhirnya untuk transaksi pembayaran menggunakan non tunai. Muncullah berbagai macam seperti misalnya QR, kemudian pembayaran menggunakan kartu kredit, dan lain-lain, di mana perusahan kami bisa memberikan value yang lebih bagi pelaku bisnis untuk mendapatkan kemudahan dan kepraktisan dalam menerima pembayaran non tunai,” kata Teddy.

Acara Zooming with Primus kali ini menghadirkan Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Saptono Adi Junarso, Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas Friderica Widyasari, dan Direktur Utama PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk Tee Teddy Setiawan.