Dirut PT Danareksa Sekuritas: Perusahaan Berbasis IT Paling Diminati Investor

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas Friderica Widyasari menilai perusahaan yang berbasis IT dan financial technology (fintech) adalah perusahaan-perusahaan yang di-reward oleh investor di pasar modal. Sedangkan perusahaan yang tidak mengindahkan teknologi akan ditinggalkan, karena penggunaan teknologi menjadi bagian yang sangat penting dalam pasar modal Indonesia.

“Di pasar modal sendiri, teknologi adalah backbound dari pengembangan infrastruktur di pasar modal Indonesia. Bagaimana dulu dengan warkat dan sekarang sudah tanpa warkat, kemudian remote trading, online trading dan sebagainya. Itu semua sangat mendukung ketika terjadi pandemi seperti saat ini,” kata Friderica dalam acara Zooming with Primus dengan tema ‘Prospek IPO Saat Pandemi’ yang disiarkan langsung BeritasatuTV, Selasa (23/6/2020).

Selain Friderica, acara Zooming with Primus kali ini menghadirkan Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Saptono Adi Junarso, dan Direktur Utama PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk Tee Teddy Setiawan.

Friderica mengatakan prospek perusahaan potensial IPO di Indonesia sebetulnya sangat besar. Dengan adanya 28 emiten baru yang tercatat di pasar modal, hal ini juga memperlihatkan perusahaan-perusahan tersebut memiliki optimisme yang besar terhadap pasar Indonesia.

“More or less pasar modal kita tetap, walaupun sebelum pandemi nilai transaksi perdagangan harian sekitar Rp 9 triliun, dan saat ini sekitar Rp 7 triliun per hari. Tetapi ini angka yang sangat luar biasa di era pandemi,” ujarnya.

Friderica dapat memamahi memang ada beberapa calon emiten yang kemudian mundur karena tidak confidence dengan situasi saat ini karena sektornya paling terdampak pandemi Covid-19.

“IPO ini kan untuk tujuan strategis jangka panjang. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang tahu kapan waktu terbaik untuk masuk. Tentunya mereka punya perhitungan yang matang untuk masuk di market saat ini,” kata Friderica.

Menurut Friderica berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani Covid-19 juga dilihat sebagai hal yang positif oleh para pelaku pasar. Kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi juga diapresiasi, sehingga IHSG mulai bergerak kembali ke level 5.000.

“Dalam era Covid-19, penanganan utamanya kan keselamatan jiwa dan kesehatan. Dan ternyata pemerintah kita sangat cepat tanggap terhadap situasi saat ini. Dan kita patut bersyukur, dibandingkan negara lain yang relatif lebih maju secara ekonomi, tetapi penanganan negara kita jauh lebih baik. Sampai saat ini jumlah kasusnya masih terkendali, walaupun masih ada peningkatan. Ini memberikan confidence yang luar biasa bagi pelaku pasar,” kata Friderica.