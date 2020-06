Wall Street Ditutup Menguat, Trio Raksasa Teknologi Ukir Rekor Baru

London, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat ditutup menguat pada perdagangan Selasa (23/6/2020). Saham-saham teknologi kembali menopang pergerakan Wall Street. Saham Apple mengukir rekor tertinggi.

Dow Jones Industrial Average naik 0,5 persen ke 26.156,1, S&P 500 naik 0,43 persen ke 3131,29, dan Nasdaq naik 0,74 persen ke 10.131,37.

Saham Apple memecahkan rekor tertinggi setelah naik 2,13 persen ke US$ 366,53. Saham Microsoft dan Amazon.com juga menyentuh level tertinggi. Microsoft naik 0,67 persen ke US$ 201,91 dan Amazon.com naik 1,86 persen ke US$ 2.764,4 per lembarnya.

Malam sebelum perdagangan Selasa, bursa AS sempat digoyang sentimen negosiasi dagang AS-Tiongkok. Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan kepada Fox News negosiasi dengan Tiongkok batal karena AS menduga kuat pandemi virus corona adalah kesalahan Tiongkok. Tidak lama berselang, Presiden Donald Trump langsung membantah pernyataan Navarro. Dalam Twitternya, Trump mengatakan negosiasi masih utuh dan terus berjalan. Navarro juga kemudian mengatakan pernyataannya dipelintir dari konteksnya.

Penasihat kesehatan Gedung Putih Dr Anthony Fauci mengakui kurva Covid-19 kembali naik ke level puncak wabah. Namun, dia juga mengatakan vaksin Covid-19 ditargetkan siap pada awal tahun depan.

"Pada puncaknya, tercatat sekitar 30.000 kasus per hari, lalu kemudian melandai ke 20.000 kasus. Sekarang kita naik lagi ke 30.000 kasus per hari," kata dia, Selasa (23/6/2020).