Penyeimbangan Portfolio, Wall Street Diprediksi Bakal Dilanda Aksi Jual Masif

New York, Beritasatu.com - Menjelang akhir triwulan II, para analis Wall Street memperkirakan bakal ada aksi jual saham besar-besaran karena sudah meraup untung besar. Dana pensiun AS akan menggeser portfolio mereka dari saham ke obligasi mulai pekan depan. Indeks S&P 500 menguat 21 persen di triwulan-II sejauh ini.

JPMorgan mengatakan jika ada aksi jual dan harga saham jatuh, maka ini adalah kesempatan beli. JPMorgan juga mengatakan tidak akan terjadi apa-apa karena aksi jual beli sudah terjadi di pasar derivatif dan selama ini, perpindahan portfolio saham sudah terjadi.

"Akhir triwulan ini menarik untuk dipantau karena pergerakan pasar yang menguat selama ini. Volatilitas berpotensi terjadi. Kita sudah melihatnya sendiri dan masih akan terjadi seiring berakhirnya triwulan II," kata Dan Deming, managing director di KKM Financial kepada CNBC.

Investor obligasi mengamati pergerakan di pasar obligasi yang berpotensi kebanjiran dana seiring beralihnya portfolio dana pensiun dari saham ke pasar fixed income. Beberapa analis berspekulasi dana yang pindah dari saham ke obligasi mulai dari US$ 35 miliar hingga US$ 75 miliar.

Wells Fargo memperkirakan perusahaan dana pensiun akan memindahkan portfolio saham sebesar US$ 35 miliar ke fixed income.

"Alasannya (pemindahan porfolio) jelas karena selama ini saham menguat secara masif sementara obligasi tidak seberapa," kata Michael Schumacher, director of rates strategy di Wells Fargo.

Indeks S&P 500 naik 3,3 persen bulan ini. Asumsi Schumacher adalah untuk menyeimbangkan portfolio, maka 20 persen dari portfolio saham akan pindah ke obligasi pada akhir bulan.

JPMorgan memprediksi angka yang lebih besar, sekitar US$ 65 miliar dana pensiun AS pindah dari saham ke fixed income. Secara global, angkanya bisa menjadi US$ 170 miliar jika memasukkan rencana dana pensiun, reksa dana, dan perusahaan investasi internasional seperti Norges Bank Norwegia yang mengelola uang negara. Goldman Sachs memperkirakan dana pensiun melakukan aksi jual saham sebesar US$ 76 miliar.

"Kita melihat ada risiko koreksi kecil di pasar saham dalam dua minggu ke depan karena dana pensiun berusaha menyeimbangkan portfolionya. Namun, kami tetap bullish dan koreksi di pasar saham akan menjadi kesempatan beli," menurut analisis JPMorgan.

Schumacher mengatakan saham-saham yang berpotensi dilepas adalah saham perusahaan AS dengan kapitalisasi besar, diikuti saham lapis kedua dan saham internasional. Jika yield Obligasi 10 Tahun kembali ke level tertinggi Juni sebesar 0,96 persen dan harga saham naik bersamaan, maka dana US$ 50 miliar berpotensi mengalir dari saham ke obligasi.

Schumacher memperkirakan dana pensiun AS kemungkinan membukukan keuntungan 10 persen triwulan ini. Naiknya harga saham juga meningkatkan solvency rate sebesar 0,6 poin ke 85 persen.