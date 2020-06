Rupiah Menguat ke Posisi Rp 14.160

Jakarta, Beritasatu.com- Nilai tukar rupiah menurut kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada perdagangan Kamis (24/6), berada di level Rp 14.160 per dolar AS atau menguat 31 poin dari perdagangan Selasa (23/6) kemarin di Rp 14.265 per dolar AS.

"Dalam perdagangan sore ini rupiah ditutup menguat tipis di 31 poin di level 14.130 dari penutupan sebelumnya di level 14.161 jika menurut data Bloomberg. Dalam perdagangan besok rupiah kemungkinan masih akan menguat di level 14.100-14.150," kata Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, Rabu (24/6).

Dari dalam negeri, kondisi perekonomi Indonesia masih tergolong lebih baik dibandingkan dengan negara lain di tengah adanya pandemi virus corona. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih mampu tumbuh sebesar 2,97% pada kuartal pertama 2020 meskipun untuk kuartal kedua diyakini akan mengalami kontraksi akibat penerapan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Namun, kontraksi tersebut tidak terlalu parah sehingga apa yang ditakutkan oleh pemerintah maupun Bank dunia tidak akan terjadi.

"Kenapa tidak takut ? karena pemerintah kembali melonggarkan PSBB, perkantoran, mall dan pasar sudah kembali beraktivitas, disamping itu pemerintah juga memperpanjang stimulus terutama dibidang kesehatan, BLT dan bansos sampai akhir tahun 2020 sehingga daya beli masyarakat akan tetap berjalan serta konsumsi masyarakat akan tetap terjaga," ungkapnya.

Ibrahim mengatakan, ini merupakan modal dasar untuk menggerakan sistem keuangan dan pertahanan ekonomi negara maka Pemerintah harus berani membuat kebijakan yang berani, dengan program-program pemulihan yang berkesinambungan sehingga diharapkan sistem keuangan dan pertahanan ekonomi negara akan kembali pulih dan stabil.

Disamping itu pemerintah wajib melakukan evaluasi kebijakan pemulihan ekonomi tujuannya agar strategi bauran yang sudah diterapkan apakah bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada atau malah melenceng dari regulasi sehingga disinilah pemerintah harus bisa menjelaskan tentang kondisi yang sebenarnya terhadap pasar sehingga pasar kembali percaya.

Secara bersamaan Bank Indonesia terus berupaya untuk menstabilkan mata uang garuda yang dalam bulan-bulan terakhir ini masih cukup stabil tidak jauh dari 14.000, mengendalikan inflasi dan melakukan koordinasi dengan pemerintah termasuk OJK dan LPS untuk menentukan bauran kebijakan demi menjaga kedaulatan ekonomi. Salah satu bauran kebijakan yang sdh di jalankan adalah penurunan suku bunga, suku bunga kredit dan menjaga inflasi agar tetap rendah dan terkendali.