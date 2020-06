Investor Pilih Uang Tunai karena Khawatir Covid-19, Harga Emas Turun

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berjangka turun pada akhir perdagangan Rabu atau Kamis pagi WIB (25/6/2020), karena investor menjual logam mulia bersama kelas aset lain menyusul kenaikan kasus virus corona secara global sehingga memicu pelarian ke uang tunai.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, turun US$ 6,9 atau 0,39 persen menjadi US$ 1.775,10 per ounce.

“Orang-orang hanya menuju uang tunai. Mereka mengurangi investasi portofolionya," kata Kepala pedagang Global Investors AS Michael Matousek, merujuk kenaikan infeksi Covid-19.

Meningkatnya kekhawatiran percepatan pandemi virus corona membuat pasar saham global berjatuhan pada Rabu (24/6/2020), sehingga sedikit membatasi penurunan emas.

Meski sedikit turun, harga emas telah naik lebih 16 persen tahun ini, didukung langkah stimulus dan penurunan suku bunga oleh bank-bank sentral. Logam yang tidak memberikan imbal hasil (non-yielding) dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.

"Ekspektasi inflasi jangka panjang masih lemah dan memiliki ruang besar untuk naik," kata ahli strategi komoditas TD Securities,Daniel Ghali.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Juli turun 39,3 sen atau 2,18 persen, menjadi US$ 17,67 per ounce. Platinum pengiriman Juli turun US$ 41,8 atau 4,94 persen, menjadi US$ 804,6 per ounce.