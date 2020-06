Di Perdagangan Asia Harga Minyak Tidak Banyak Berubah

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia sedikit berubah pada di perdagangan Asia pada Kamis pagi (25/6/2020).

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent mencapai US$ 40,32 per barel, sementara minyak mentah AS WTI berada di level US$ 38,02 per barel.

Harga minyak turun hampir 6 persen pada perdagangan Rabu (24/6/2020) setelah penyimpanan minyak mentah AS mencapai rekor. Pelemahan juga dipicu jumlah kasus Covid-19 yang melonjak tajam di sejumlah negara seperti Jerman dan wilayah padat penduduk Amerika Serikat (AS).

Minyak mentah Brent turun US$ 2,29, atau 5,5 persen, menjadi US$ 40,29 per barel, sehari setelah mencapai level tertinggi sejak awal Maret, tepat sebelum perang harga Saudi-Rusia menghantam pasar. Minyak mentah West Texas Intermediate melemah US$ 2,36, atau 5,85 persen, ke US$ 38,01 per barel.

Yen Jepang diperdagangkan pada 107,02 per dolar dalam minggu perdagangan yang fluktuatif. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6851 setelah tergelincir dari level di atas US$ 0,69 yang terlihat kemarin.