Rupiah Melemah ke Posisi Rp 14.175

Jakarta, Beritasatu.com-Dalam perdagangan Kamis (25/6/2020) nilai kurs rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah tipis 45 poin ke level Rp 14.175 per dolar AS. Hari ini IMF mengeluarkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di angka minus 0,3% di tahun 2020. Namun, pada tahun berikutnya produk domestik bruto (PDB) RI diperkirakan akan kembali mencatatkan pertumbuhan lebih dari 6,1%.

“Rilis outlook tersebut sudah bisa diprediksi oleh pasar, namun outlook yang dirilis oleh IMF merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah dan Bank Indonesia agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan sehingga apa yang ditakutkan oleh IMF tidak terjadi,” kata Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, Kamis (25/6/2020).

Optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik dan tumbuh di kisaran 0,9% sampai 2% penyebabnya pemerintah kembali melakukan kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) akan membantu roda perekonomian kembali berjalan secara normal sehingga masyakarat bisa kembali beraktifitas seperti biasa. Gedung-gedung perkantoran, mal, pasar, tempat pariwisata sudah kembali beraktifitas, transportasi baik darat, laut maupun udara kembali dibuka.

Disamping itu pemerintah tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan agar tetap kondusif, memperpanjang stimulus terutama dibidang kesehatan, BLT dan bansos sampai akhir tahun 2020 sehingga diharapkan daya beli masyarakat akan tetap berjalan serta konsumsi masyarakat akan tetap terjaga, sehingga ketakutan pasar bahwa pertumbuhan ekonomi 2020 akan terjadi kontraksi tidak akan terbukti.

Walaupun pasar terus bergejolak namun Bank Indonesia optimis bahwa fundamental ekonomi masih kuat dan stabil serta Bank Indonesia sudah bisa memprediksi tentang mata uangnya yang akan kembali melemah di sore ini karena kebijakan bauran yang diterapkan bersama-sama dengan pemerintah tidak berjalan karena adanya tekanan dari data eksternal sehingga kepercayaan pasar kembali pudar. Wajar kalau modal asing kembali keluar dari pasar dalam negeri.

“Sehingga, dalam perdagangan akhir pekan rupiah kemungkinan akan stagnan di level Rp 14.175 per dolar AS,” ujarnya.

Sedangkan, di eksternal, pelaku pasar kembali cemas dengan perkembangan penyebaran Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat jumlah pasien positif corona di seluruh dunia per 24 Juni adalah 9.129.146 orang. Bertambah 135.212 orang dibandingkan hari sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 23 Juni yang sebanyak 133.328 orang. Kenaikan kasus corona membuat sejumlah negara kembali menerapkan karantina wilayah (lockdown) meski lingkupnya terbatas.