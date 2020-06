PTPP Dorong Kerja Sama Infrastruktur Indonesia-Turki

PT PP (Persero) Tbk hadiri Bisnis Forum dalam pertemuan bilateral Indonesia-Turki yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa (23/6/2020). Novel Arsyad selaku Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk hadir mewakili perusahaan dalam kunjungan tersebut. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Turki baik pada level government to government (G2G), business to business (B2B), maupun Public Private Partnership (PPP) khususnya dibidang infrastruktur. (Foto: Beritasatu Photo / Dok. PTPP)