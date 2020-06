Kemdag Perkuat Pasar Ekspor Lada Putih Muntok

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam upaya memperkuat ekspor lada putih muntok ke pasar global, Kementerian Perdagangan (Kemdag) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) turut menggandeng Provinsi Bangka Belitung (Babel) untuk melakukan diversifikasi produk. Apalagi dengan sertifikat indikasi geografis (IG) yang dimiliki, memberikan nilai tersendiri bagi lada putih muntok Bangka Belitung.

"Untuk meningkatkan ekspor lada di pasar domestik dan internasional, Kemdag bersama Pemprov Babel akan melakukan diversifikasi produk dan pengembangan pasar ekspor. Diversifikasi produk bertujuan agar kita dapat mengekspor lada olahan bernilai tambah, bukan hanya dalam bentuk mentah. Dengan demikian, nilai tambah hasil pengolahan lada akan dinikmati Indonesia, bukan negara lain,” kata Direktur Jenderal PEN Kasan Muhri dalam keterangan resminya, Kamis (25/6/2020).

Upaya lainnya, lanjut Kasan, Kemdag akan meningkatkan harga lada di tingkat petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya, dengan memanfaatkan sistem resi gudang (SRG) yang dikelola Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemdag.

"Para petani dapat mengoptimalkan penggunaan SRG untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk yang disimpan. Produk yang terjamin dengan baik akan membuat harga jual tetap optimal. Selain itu, Kemdag juga akan berupaya meningkatkan harga lada di tingkat petani di sidang Organisasi Lada Internasional (International Pepper Community),” imbuhnya.

Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kemdag Olvy Andrianita menambahkan, untuk meningkatkan pasar lada di dunia, khususnya selama pandemi Covid-19, eksportir Indonesia bersama pemerintah harus bisa menjaga produksi dari hulu ke hilir sesuai dengan keamanan makanan (food safety) yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

Meskipun terjadi penurunan permintaan lada dunia di tengah pandemi Covid-19 akibat pemberlakuan karantina wilayah (lockdown) di dunia, Olvy tetap optimistis terhadap peningkatan permintaan rempah-rempah, termasuk lada di pasar global. "Rempah-rempah, termasuk lada, masih akan dibutuhkan di masa pandemi Covid-19 sebagai asupan makanan bergizi untuk menjaga imunitas tubuh,” jelasnya.

Olvy juga menjelaskan, Kemdag akan meningkatkan penguatan jejaring perwakilan perdagangan di luar negeri dengan mencari buyers dan membuat intelijen pasar (market intelligence) melalui kekuatan pemasaran (marketing power). Para perwakilan perdagangan juga dapat meningkatkan citra (branding) produk lada Indonesia saat melakukan promosi di pasar global.

Kinerja Perdagangan Lada

Lada putih muntok Babel telah memiliki sertifikasi IG dari Kemkumham RI. Keunikan lada putih muntok yaitu memiliki cita rasa rempah dengan tingkat kepedasan yang tinggi (5 persen hingga 7 persen).

Pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekspor lada menurun sebesar 0,36 persen. Sementara itu di periode tahun 2019, lima negara tujuan ekspor lada Indonesia yaitu Vietnam sebesar US$ 46,57 juta (pangsa pasar 31,61 persen),Tiongkok US$ 21,06 juta (14,29 persen),India US$ 18,76 juta(12,73 persen), Amerika Serikat US$ 16,45 juta (11,17 persen), serta Jerman US$ 8,66 juta(5,88 persen).

Untuk daerah pengekspor lada terbesar di Indonesia yaitu Lampung US$ 43,33 juta (dengan pangsa pasar 29,41 persen), Bangka Belitung US$ 36,52 juta (24,78 persen), Jawa Timur US$ 18,12 juta (12,30 persen), Sulawesi Selatan US$ 16,68 juta (11,32 persen), DKI Jakarta US$ 16,58 juta (11,25 persen), serta Kalimantan Barat US$ 6,29 juta (4,27 persen).