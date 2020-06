Penurunan IHSG Tak Sedalam Krisis 1998 dan 2008

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama Bursa Efek Indoensia (BEI) Inarno Djajadi mengatakan, bila dilihat dari persentase penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), krisis tahun ini tak separah dibandingkan krisis-krisis sebelumnya.

"Dibandingkan krisis sebelumya, kita agak lumayan," pungkasnya dalam Bincang Virtual Direksi BEI dengan Wartawan Pasar Modal secara virtual, Jumat (26/6).

Baca juga: Sesi I, IHSG Menguat Tipis ke 4.941

Pada krisis 1998, IHSG turun 53,65 persen dari level tertingginya pada Februari 554,1 menjadi 256,83 pada titik terendahnya di September. Lalu pada krisis 2008, IHSG turun 60,73 peersen dari level tertingginya pada Januari 2.830,26 menjadi 1.111,39 pada titik terendahnya di Oktober. Sedangkan pada krisis 2020, IHSG turun 37,75 persen dari level tertingginya pada Januari 6.325,41 menjadi 3.937,63 pada titik terendahnya di Maret usai pengumuman dua WNI terinfeksi Covid-19 oleh Presiden Jokowi.

Namun, kata Inarno, IHSG sebelum Maret sudah mengalami penurunan, karena para investor telah memprediksi dampak Covid-19 yang akan menyebar ke Indonesia sehingga harga saham mulai terdiskon 13,22 persen. Alhasil, setelah pengumuman dua WNI terinfeksi Covid-19 oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret, penurunan IHSG tak terlalu dalam. "Pada Februari dan akhir Maret volatilitas tinggi hingga banyak trading halt, setelah itu landai," jelas ia.

Hingga 19 Juni 2020, indikator pasar dan perdagangan masih bergerak dinamis. Hal ini terlihat dari IHSG yang turun 21,54 persen diikuti pelemahan kapitalisasi pasar sebesar 21,30 persen menjadi Rp 5.717 triliun. Sektor yang mengalami penurunan paling dalam adalah properti dan real estate sebesar 33,56 persen. Sementara sektor consumer goods menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan indeks acuannya (IHSG dan LQ45).

Selanjutnya dari aktivitas perdagangan, rata-rata frekuensi perdagangan meningkat 9,29 persen menjadi 513.000 kali per hari dengan rata-rata total nilai transaksi dan volume transaksi masing-masing sebesar Rp 7,72 triliun per hari dan 7,63 miliar lembar per hari.