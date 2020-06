Wall Street Ambles karena Saham Bank dan Nike

New York, Beritasatu.com - Bursa saham AS Wall Street jatuh pada awal perdagangan Jumat 926/6/2020) setelah bank sentral AS, the Federal Reserve (the Fed) merilis hasil stress test bank terbaru dan kinerja kuartalan mengecewakan Nike.

Dow Jones Industrial Average turun 250 poin, atau nyaris 1 persen, sementara S&P 500 dan Nasdaq Composite turun masing-masing 0,55 persen dan 0,3 persen.

Baca juga: Wall Street Ditutup Menguat Ditopang Saham Perbankan

Pelemahan bursa AS terjadi setelah stress test tahunan Fed terhadap bank-bank besar menunjukkan beberapa bank bisa mendekati level modal minimum akibat pandemi corona (Covid-19). Untuk itu, bank harus menangguhkan program pembelian kembali saham (buy back) dan menunda pembayaran dividen.

"Saya berharap bank akan terus mengelola modal dan risiko likuiditas dengan hati-hati, guna mendukung ekonomi riil," kata Wakil Ketua Fed Randall Quarles dalam sebuah pernyataan.

Pengumuman itu membuat beberapa saham bank pada Jumat jatuh. Bank of America dan JPMorgan Chase keduanya turun lebih dari 1,5 persen. Wells Fargo turun 2,7 persen dan Goldman Sachs turun 3,1 persen.

Sementara saham Nike melemah 3 persen setelah kinerja kuartalan tidak bagus. Perusahaan melaporkan kerugian 51 sen per saham dan pendapatan sebesar US$ 6,31 miliar untuk kuartal keempat fiskal. Pendapatan kuartalan Nike mencerminkan penurunan sebesar 38 persen.