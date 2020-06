Microsoft Tutup Semua Toko Fisik

Beritasatu.com - Microsoft Corp pada hari Jumat (26/6/2020) mengumumkan akan menutup semua toko fisiknya di dunia dan fokus ke penjualan digital.

"Penjualan online kami tumbuh karena portfolio produk kami sebagian besar adalah produk digital, dan tim kami telah sukses dalam melayani konsumen di luar lokasi fisik. Kami sangat berterima kasih kepada para pelanggan Microsoft Store dan akan terus melayani mereka secara online dan melalui tim penjualan ritel di lokasi-lokasi perusahaan Microsoft," kata Microsoft Corporate Vice President David Porter dalam siaran persnya.

Tim ritel Microsoft akan terus melayani pelanggan -penjualan, pelatihan, dan layanan konsumen- secara digital dari lokasi perusahaan Microsoft.

Microsoft akan terus meningkatkan investasi di toko digital Microsoft.com dan toko-toko digital Xbox dan Windows. Toko-toko ini melayani 1,2 miliar orang di 190 negara setiap bulannya. Lokasi-lokasi fisik seperti Microsoft Experience Centers di London, NYC, Sydney, dan Kampus Redmond akan didesain ulang.

Penutupan ini akan menyebabkan biaya prapajak sebesar US$ 450 juta atau sekitar US$ 0,05 per saham, yang akan dibukukan pada laporan keuangan triwulan yang berakhir pada 30 Juni 2020. Biaya mencakup penghapusan dan penurunan nilai aset.

Sejak Covid-19 mewabah Maret lalu, toko fisik Microsoft Store di seluruh dunia telah ditutup. Namun, tim penjualan telah beralih ke membantu usaha kecil dan dunia pendidikan untuk melakukan transformasi digital. Microsoft memberikan 14.000 pelatihan online dan lebih dari 3.000 wisuda virtual.