Harga Minyak Melemah di Perdagangan Asia

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun di perdagangan Asia pada Senin pagi (29/6/2020).

Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 1,8 persen menjadi US$ 40,28 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS WTI turun 1,69 persen menjadi US$ 37,84 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya ditransaksikan di 97,457 setelah naik dari level di bawah 97 minggu lalu.

Yen Jepang diperdagangkan pada 107,18 per dolar setelah pergerakan tajam antara level di bawah 106,8 dan di atas 107,2 terhadap greenback pekan lalu.

Dolar Australia berpindah tangan pada $ 0,6857 setelah menurun dari level di atas $ 0,695 minggu lalu.