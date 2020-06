Siang Ini Rupiah Masih Berkutat di Area Negatif

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) siang ini Senin (29/6/2020) melemah dibandingkan kemarin. Sementara rupiah siang ini melemah dibanding tadi pagi.

Adapun mengacu data Bloomberg, rupiah siang ini pukul 12.10 WIB di pasar spot exchange sebesar Rp 14.241 per dolar AS atau melemah 21,5 poin (0,15 persen) dari penutupan sebelumnya. Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.225-Rp 14.241 per dolar AS. Rupiah siang ini melemah dibandingkan tadi pagi pukul 09.30 WIB di level Rp 14.226 per dolar AS.

Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), hari ini berada di posisi Rp 14.369 per dolar AS atau melemah dari posisi Rp 14.239 per dolar AS dengan kisaran perdagangan Rp 14.440-Rp 14.297 per dolar AS.

Mata Uang Asia

Sementara yen Jepang di pasar spot exchange menguat 0,14 (0,11 persen) mencapai 107,1 yen per dolar AS dibandingkan perdagangan sebelumnya. Adapun dolar Hong Kong melemah 0,001 (0,0 persen) mencapai 7,7 per dolar AS, won Korea melemah 1,2 poin (0,01 persen) mencapai 1.200'won per dolar AS, rupe India menguat 0,06 poin (0,09 persen) mencapai 75,5 per dolar AS dan yuan Tiongkok menguat 0,0001 poin (0,0 persen) mencapai 7,07 yuan per dolar AS.

Sedangkan dolar Singapura siang ini ditransaksikan melemah 0,000 (0,0 persen) mencapai 1,39 per dolar AS, peso Filipina menguat 0,04 (0,08 persen) mencapai 49,9 peso per dolar AS, ringgit Malaysia menguat 0,004 poin (0,09 persen) mencapai 4,2 per dolar AS, baht Thailand menguat 0,01 poin (0,03 persen) mencapai 30,9 baht per dolar AS.