Sawit Sumbermas Tambah Kapasitas Penggilingan 150 MT

Jakarta, Beritasatu.com – Emiten sektor perkebunan, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) pada 2020 akan menambah kapasitas penggilingan sawit sebesar 150 metrik ton (MT) per jam. Hal ini akan memberikan dukungan usaha untuk menyokong pertumbuhan kinerja.

"Pertumbuhan volume CPO (crude palm oil/CPO) yang diproses memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan lebih besar di tengah ketatnya harga produk inti CPO pada 2020," kata Direktur Utama PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk Vallautahan Subraminam dalam paparan publik perseroan secara virtual di Jakarta, Senin (28/6/2020).

Dia mengatakan, pada 2019 perusahaan memiliki kapasitas produksi 540 per ton andan buah segar (TBS) per jam menyusul tambahan pabrik baru. Saat ini Sawit Sumbermas Sarana mengelola bisnis terpadu di 19 perkebunan kelapa sawit, delapan pabrik kelapa sawit (PKS), dan satu pabrik inti kelapa sawit di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Pada tahun 2019, Sawit Sumbermas menghasilkan total produksi TBS 1.521.602 metrik ton dengan yield sebesar 21,98 metrik ton per hektare (ha). Jumlah itu turun dibandingkan produksi 2018 mencapai 1.616.441 ton dengan yield 24,4 metrik ton per ha.

Sepanjang 2019 penjualan mencapai Rp 3,277 triliun atau turun dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 3,710 triliun. Penurunan tersebut dikarenakan nilai penjualan harga minyak sawit mentah di awal 2019, walaupun di pengujung tahun 2019 mengalami penguatan.

Vallauthan mengatakan, untuk meningkatkan mutu produksi CPO maupun produk turunannya, perseroan secara kontinyu meningkatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada usaha hilir. "Sertifikasi ISPO di SSMS telah mencapai 80 persen dari total perkebunan di tahun 2019," kata dia.

Produksi yang dihasilkan perseroan termasuk the best country (produksi kelapa sawit dan CPO terbaik di sektor nasional). Kemudian dari aspek sustainability atau keberlanjutan, SSMS mampu mempertahankan Sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), bahkan meraih ISPO dan Sertifikat ISO.

Pemegang saham juga sepakat untuk tidak membagikan dividen dari keuntungan di tahun 2019. Selain disisihkan untuk cadangan, laba 2019 akan dibukukan sebagai laba ditahan. "Tidak bagi dividen, kami sepakat untuk menahan laba guna mendukung bisnis perusahaan ke depannya," tutur Vallauthan.

Selain itu dalam RUPS juga menyetujui adanya pengunduran diri Direktur Nicholas Justin Whittle.