Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia ditutup melemah pada perdagangan Senin (29/6/2020) karena meningkatnya kasus Covid-19.

Di Jepang, Nikkei 225 Tokyo melemah 2,3 persen. Kospi di Korea Selatan juga tergerus 1,93 persen. Sementara S&P/ASX 200 Australia turun 1,51 persen. Indeks Komposit Shanghai turun 1,01 persen, S&P/ASX 200 Australia turun 1,51 persen.

Di sisi data ekonomi, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang merilis penjualan ritel bulai Mei turun 12,3 persen (year on year/yoy), lebih buruk dari perkiraan survei pasar Reuters sebesar 11,6 persen.

Investor terus memantau perkembangan seputar pandemi global virus corona (Covd-19) di tengah kekhawatiran lonjakan kasus dapat berdampak pada ekonomi. Secara global, lebih 500.000 nyawa telah hilang dan infeksi melewati 10 juta, menurut data Universitas Johns Hopkins.

Di Amerika Serikat (AS), kasus virus corona baru-baru ini melonjak lebih 45.000 dalam sehari, menurut data Universitas John Hopkins. Lonjakan ini telah menyebabkan beberapa negara bagian seperti Texas dan Florida menutup kembali beberapa aktivitas bisnisnya.

Harga minyak mentah WTI turun 1,35 persen ke US$ 37,97 per barel, sementara jenis Brent turun 1,56 persen ke US$ 40,38 per barel.