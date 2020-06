Jadi Reseller Evermos, Penghasilan Mona Apriana Belasan Juta Per Bulan

Jakarta, Beritsatu.com - Status sebagai ibu rumah tangga bukan berarti Mona Apriana tak memiliki penghasilan tinggi. Penghasilan hingga belasan juta rupiah tiap bulan didapatnya setelah bergabung menjadi reseller Evermos.

Mona Apriana menjadi reseller Evermos pada 2019 setelah sebelumnya menggeluti pekerjaan di dunia pemasaran online. sekitar empat tahun lalu dia sempat menjual menjual gamis dan kerudung. Pada Juli 2019 dia memutuskan menjadi reseller Evermos karena hasil penjualan online gamis dan kerudung kurang memuaskan.

Perkenalan Mona Apriani dengan Evermos terjadi ketika diajak temannya melalui media sosial Facebook. Temannya ini memang sudah lebih dulu sukses menjadi reseller Evermos.

Evermos merupakan platform social commerce Indonesia agar reseller dapat berjualan produk lokal terutama produk-produk muslim yang sekarang memiliki lebih dari 70.000 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia.

Mona Apriana mengaku mulai berjualan itu sejak empat tahun lalu dan hasilnya biasa aja. Namun setelah bergabung dengan Evermos hasilnya karena menurutnya mendapat ilmu yang bisa diterapkan.

Mona bercerita sempat mengalami kesulitan pada pada awalnya. Namun pada suatu ketika dia berhasil menjual totebag. Itulah yang membuatnya kian bersemangat sehingga dia pun bisa memperoleh penghasilan hingga mencapai belasan juta rupiah tiap bulan.

"Pada tiga bulan awal penjualan saya masih biasa-biasa saja. Pendapatan masih Rp2 juta sebulan hingga terakhir ini sampai Rp15 juta sebulan. Waktu bulan Oktober ada pembagian group area dan tim Evermos juga memberi strategi. Alhamdulillah setelah itu penjualan saya naik karena sudah paham ilmunya," ungkapnya.

Saat ini, dia menjual segala jenis produk dari brand yang bekerja sama dengan Evermos. Cara ini dilakukannya untuk memperbesar peluang keuntungan. Sejauh ini, produk yang paling banyak berhasil ia jual yaitu produk lokal seperti madu, selimut, dan susu kambing.

Berbekal kepribadian yang aktif dan gigih, Mona dipilih menjadi koordinator reseller Evermos area Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat mulai Desember 2019. Dengan status sebagai koordinator, Mona wajib mengadakan acara sebagai wadah berbagi dengan reseller lainnya. Di Evermos memang ada komunitas-komunitas reseller agar mereka dapat saling membantu menjual dan mengenalkan produk-produk lokal.

"Kegiatan pertama waktu itu digelar rumah saya. Anggotanya baru lima orang. Waktu itu saya membagikan tips bagaimana bisa closing pertama dan alhamdulillah langsung ada dua orang yang closing hari itu juga," tutur reseller asal Bekasi ini.

Menurut Mona, banyak suka duka yang dialami Mona. Tidak sedikit konsumen yang komplain kepadanya. Namun dia tetap berusaha tenang dan sabar. Dia pun tak segan untuk memberikan tawaran kepada pembeli untuk mengganti barang atau refund.

Menurut Mona, kunci menjadi reseller itu harus sabar dan kreatif dengan mengetahui pasar. Ia yang menjual segala jenis produk selalu menganalisis konsumen agar bisa memasarkan produk sesuai segmentasi.

Ia juga mengajak anggota keluarganya untuk bergabung bersama Evermos agar bisa mendulang kesuksesan seperti dirinya. "Pokoknya jangan takut untuk memulai bisnis. Coba lakukan hal yang kecil tapi konsisten. Harus action dulu, misalnya mulai dari share gambar iklan agar orang-orang tahu produk yang kita jual," tutup Mona.

Evermos yang merupakan kependekan dari Everyday Need for Every Moslem adalah aplikasi untuk menjembatani reseller dan UKM bercita-cita menjadi wadah agar individu dan UMKM agar bisa menjadi lebih mandiri secara finansial.

"Kami di Evermos yakin setelah teman-teman reseller dan UMKM mendapatkan pelatihan, kesempatan dan akses, mereka akan bisa bekerja sama untuk sama-sama memajukan ekonomi, di sinilah keajaiban akan terjadi," ungkap Chief Partnership Officer Evermos, Ilham Taufiq.

"Semakin banyak yang berkolaborasi baik UMKM maupun individu di platform kita untuk dapat berbisnis produk muslim, semakin besar impact ekonominya untuk Indonesia dan untuk memajukan perekonomian umat bersama-sama," imbuh Ilham.

Evermos merupakan sebuah platform/media berbasis website dan aplikasi (saat ini baru tersedia di android) yang menjadi alat bantu bagi reseller untuk menjual produk yang halal, berkualitas, penuh manfaat dan kebaikan dari berbagai brand di Indonesia kepada konsumen.