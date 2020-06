7 Perusahaan Asing Akan Relokasi ke Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sudah ada tujuh perusahaan asal Tiongkok yang sudah menyatakan bersedia berinvestasi di Indonesia.

“Saya senang, hari ini sudah ada yang masuk tujuh (perusahaan). Sudah pasti yang tujuh ini,” kata Jokowi saat meninjau Kawasan Industri Batang dan Relokasi Investasi Asing di Desa Ketanggan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020).

Sementara itu, sudah ada 17 perusahaan yang sudah memiliki komitmen besar masuk berinvestasi di Indonesia. “Kemudian ada 17 perusahaan yang memiliki komitmen besar sudah masuk ke Indonesia, 60 persen hampir 100 persen. Ini juga terus saya sampaikan pada para menteri dan Kepala BKPM dilayani dan dikejar,” terang Jokowi.

BKPM dan kementerian terkait investasi, lanjutnya, harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan investor untuk membuka usaha di Indonesia.

“Disampaikan fasilitas apa yang ingin kita berikan. Baik urusan lahan, urusan izin, urusan listrik, gas, dan lain-lain. Yang ini akan memberikan sebuah daya saing negara kita dalam rangka mereka mau relokasi ke Indonesia,” jelas Jokowi.

Menurut Jokowi, semua itu harus dilakukan dengan cepat. Karena faktor utama menarik minat investor asing masuk ke sebuah negara, bukan lagi lagi negara besar dapat mengalahkan negara kecil. Melainkan negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja cepat yang dilakukan. Karena sekarang ini bukan negara besar mengalahkan negara kecil tapi negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat,” ungkapnya.

Adapun tujuh perusahaan yang memastikan relokasi ke Indonesia, adalah :

1. PT Meiloon Technology Indonesia

Relokasi pabrik dari Suzhou, Tiongkok. Pabrik di Taiwan dan Tiongkok merupakan pusat produksi untuk pasar global

2. PT Sagami Indonesia

Relokasi pabrik dari Shenzen, Tiongkok karena biaya pabrik dan tenaga kerja di indonesia lebih kompetitif dari Tiongkok

3. PT CDS Asia (Alpan)

Relokasi pabrik dari Xiamen, Tiongkok karena tarif impor produknya dari Indonesia ke Amerika 0% dibanding tarif 25% dari Tiongkok ke Amerika

4. PT Kenda Rubber Indonesia

Relokasi pabrik dari Shenzen, Tiongkok karena peningkatan permintaan pasar di Indonesia

5. Denso, PT Denso Indonesia

Relokasi pabrik dari Jepang karena memandang Indonesia sebagai lokasi terbaik setelah melakukan riset ke berbagai negara di kawasan ASEAN

6. PT Panasonic Manufacturing Indonesia

Relokasi dari Tiongkok karena ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar basis ekspor bagi beberapa kategori produk home appliances

7. PT LG Electronics Indonesia

Relokasi dari Korea Selatan dan berencana menjadikan Indonesia sebagai regional hub baru yang menjangkau pasar Asia dan Australia

Sedangkan 17 perusahaan yang berniat relokasi ke Indonesia dengan total investasi US$ 37 Miliar US dengan serapan tenaga kerja sekitar 112.000 orang. Salah satu perusahaan telah menyatakan komitmennya yaitu LG Chemical dengan nilai investasi US$ 9,8 miliar, potensi penyerapan kerja 14.000 orang