Equity Life Gandeng Speedwork Luncurkan Covid-19 Protection Care

Jakarta, Beritasatu.com - Wabah virus corona atau Covid-19 yang ditetapkan sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran di masyarakat.

Baca Juga: Kepercayaan Masyarakat terhadap Unit Link Tetap Tinggi

Mencermati situasi seperti ini, tentunya sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki perlindungan maksimal guna melindungi diri dan juga keluarga yang dicintai dari ketidakpastian.

Presiden Direktur Equity Life Indonesia, Samuel Setiawan menyatakan, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Indonesia dalam menjalani aktivitas new normal, Equity Life Indonesia dan Speedwork melakukan kolaborasi inovatif dengan meluncurkan Covid-19 Protection Care sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan pelanggan Speedwork Autocare.

"Tak hanya menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia, kami pun berharap kolaborasi strategis ini dapat mengurangi kekhawatiran pelanggan Speedwork agar bisa merasa lebih tenang dalam menghadapi pandemi melalui program Covid-19 Protection Care. Saat ini, we should care for each other, more than ever,” ujar Samuel Setiawan dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (1/7/2020).

Baca Juga: Industri Asuransi Gencar Jual Polis Secara Digital

Program ini dibuat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang mengedepankan kemudahan, kenyamanan dan kecepatan. Sehingga, untuk mendapatkan perlindungan asuransi Covid-19 ini caranya mudah, cepat, sederhana dan tanpa tambahan biaya apapun.

Pelanggan Speedwork yang telah melakukan transaksi pembelian ban melalui Speedwork Autocare, bisa dengan mudah mendapat perlindungan hanya dengan sekali klik, untuk langsung mendaftarkan diri melalui akun Whatsapp resmi Equity Life Indonesia.

Pelanggan yang telah terdaftar, secara otomatis akan mendapatkan 3 manfaat utama yaitu, manfaat santunan harian rawat inap di rumah sakit akibat Covid-19 sebesar Rp 200.000 perhari dengan maksimal 14 hari, manfaat tutup usia akibat Covid-19 dengan santunan sebesar Rp 10 juta, dan manfaat tutup usia akibat kecelakaan dengan santunan sebesar Rp 10 juta.

Baca Juga: Aplikasi Speedwork Mudahkan Konsumen GT Radial

Menyambut baik kolaborasi dengan Equity Life Indonesia, Presiden Direktur Speedwork, Foeryanto Jawoto menjelaskan, rasa aman dan nyama kepada konsumen merupakan fokus utama yang menjadi perhatian perusahaan.

"Kolaborasi dengan Equity Life, merupakan salah satu komitmen Speedwork kepada konsumen Indonesia, yang tentunya sejalan dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini," tandas Foeryanto Jawoto.