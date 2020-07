IHSG Diprediksi Naik, Simak Rekomendasi Saham Pilihannya

Jakarta, Beritasatu.com - IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat menyusul sentimen positif global.

"IHSG berpotensi menguat," kata riset PT MNC Securities dikutip Beritasatu.com, Jumat (3/7/2020).

Kepala Riset PT MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, potensi penguatan IHSG karena kenaikan bursa saham AS menyusul data Non-farm Payroll AS yang bertambah 4,8 juta orang, lebih tinggi dibandingkan konsensus 3 juta serta di luar dugaan tingkat pengangguran AS turun ke level 11,1 persen di bawah proyeksi awal 12,3 persen.

Di lain pihak, naiknya harga beberapa komoditas seperti minyak, batu bara, nikel, CPO, dan emas berpotensi mendorong saham-saham berbasis komoditas tersebut dalam perdagangan hari ini.

Dia merekomendasikan investor harus selektif melakukan buy on weakness atau swing trade pada saham sektor konsumer, FMGC, konstruksi, bank, properti, dan logam dalam perdagangan hari ini.

Riset MNC menyatakan, secara teknikal IHSG perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 4.916 - 5.000.

Sementara bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street ditutup menguat dan Nasdaq mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada perdagangan Kamis (2/72020) didukung rekor kenaikan lapangan kerja yang memberikan jaminan bahwa pemulihan ekonomi AS berjalan baik. Dow Jones Industrial Average naik 92,39 poin, atau 0,36 persen menjadi 25.827,36, S&P 500 naik 14,15 poin, atau 0,45 persen menjadi 3.130,01 dan Nasdaq Composite naik 53,00 poin, atau 0,52 persen menjadi 10.207,63.

Adapun IHSG Kamis (2/7/2020) ditutup menguat 52,39 poin atau 1,07 persen ke 4.966,78. Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 10,44 poin atau 1,37 persen menjadi 769,82. Sektor properti naik paling tinggi sebesar 2,33 persen, diikuti sektor infrastruktur dan sektor industri dasar masing-masing 1,98 persen dan 1,77 persen.

Untuk rekomendasi saham hari ini adalah:

1. PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) 995 - 1.035

Buy 1.010

2. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) 2.230 - 2.340

Buy 2.280

3. PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) 505 - 580

Buy 520

4. PT Indofood ICB Sukses Makmur Tbk (ICBP) 9.125 - 9.625

Buy 9.375

5. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) 1.115 - 1.185

Buy 1.130