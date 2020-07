Resmi Beroperasi, Hitachi ABB Power Grids Targetkan Energi Berkelanjutan

Jakarta, Beritasatu.com- Hitachi ABB Power Grids Ltd, perusahaan patungan Hitachi Ltd dan ABB Ltd resmi beroperasi. Perusahaan baru yang berbasis di Swiss ini akan mewujudkan masa depan energi berkelanjutan.

"Pendirian usaha patungan ini sesuai perjanjian yang ditandatangani pada 17 Desember 2018," kata Chairman ABB Power Grids Ltd Toshikazu Nishino dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Jumat (3/7/2020).

Toshikazu Nishino yang juga menjabat executive, wakil presiden Hitachi mengatakan, pada perusahaan patungan ini, Hitachi memegang 80,1 persen saham (dengan volume bisnis mencapai US$ 10 milir) dan sisanya 19,9 persen dimiliki ABB.

Dia mengataan, perusahaan baru ini akan menjamin kelangsungan bisnisnya. Teknologi digital terdepan Hitachi, digabungkan dengan solusi power grid kelas dunia akan membantu perusahaan berperan dalam transformasi dan dekarbonisasi sistem energi global untuk masa depan energi berkelanjutan. "Solusi pintar berbasis teknologi untuk sistem yang lebih dinamis diharapkan dapat mendukung terwujudnya Sustainable Development Goal 7 yang dicanangkan PBB, yaitu energi yang terjangkau, andal dan bersih,” tutur Toshikazu Nishino.

Perusahaan patungan yang menggabungkan dua raksasa global tersebut menciptakan pemimpin tenaga listrik global. Aliansi dengan Hitachi akan memperluas peluang perusahaan baru ini di bidang mobilitas, smart city, industri, penyimpanan energi (energy storage) dan pusat data (data center). Selain itu, entitas baru tersebut juga menyediakan kekuatan finansial untuk mendukung berbagai proyek serta membuka peluang akses ke Jepang sebagai perekonomian terbesar ketiga di dunia.

CFO ABB dan Direktur Dewan Hitachi ABB Power Grids, Timo Ihamuotila menjelaskan sinergi dan akses ke pasar baru yang difasilitasi Hitachi akan mendukung pengembangan bisnis power grids ke tahap berikutnya, seraya memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar. “Hitachi memberikan komitmen jangka panjang kepada perusahaan baru ini serta memperkokoh kemitraan bisnis yang dimiliki kedua perusahaan,” kata dia.

Hal senada dikatakan CEO Hitachi ABB Power Grids, Claudio Facchin. Dengan menggabungkan kekuatan teknologi kedua perusahaan, Hitachi ABB Power Grids akan mendapatkan peluang pasar baru dan memungkinkan memberikan manfaat lebih besar kepada pelanggan. "Kami berkomitmen untuk mendukung energi masa depan, sebagai mitra pilihan untuk mewujudkan sistem teknologi yang lebih pintar dan ramah lingkungan,” jelasnya

Sementara Country Managing Director, PT ABB Power Grids Indonesia Michel Burtin menyampaikan perusahaan gabungan baru antara Hitachi dan ABB Power Grids akan memperkuat portofolio perusahaan dengan solusi inovatif. Tidak hanya di sektor listrik dan energi, tetapi di sektor strategis lainnya seperti transportasi dan infrastruktur.

Sebagai perusahaan yang telah hadir di Indonesia selama lebih dari 30 tahun, PT ABB Power Grids Indonesia telah melayani pelanggan di sektor utilitas, industri, transportasi dan infrastruktur. "Fokus utama kami adalah mendukung tersedianya jaringan listrik pintar, ramah lingkungan dan kuat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kami percaya kehadiran entitas baru ini akan memperkuat kemampuan perusahaan dalam mewujudkan masa depan energi berkelanjutan di Indonesia,” ungkap Michel.