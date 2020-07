Quality Management Pertamina EP Berbuah Hasil di APQ Awards

Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina EP kembali dinobatkan sebagai pemenang Best of The Best pada ajang Annual Pertamina Quality Award (APQA) 2020 yang diselenggarakan PT Pertamina (Persero) berkat inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Mengambil tema Levelling Up Competitiveness Through Synergy in Quality Improvement, APQA berlangsung secara daring pada Kamis (2/7/2020).

Direktur Utama Pertamina EP, Eko Agus Sardjono, mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi atas prestasi yang telah diraih insan PT Pertamina EP. Menurutnya, penghargaan yang kelima kalinya ini merupakan kontribusi seluruh pekerja dan tim Quality Management PT Pertamina EP dalam penerapan 4 Pilar Quality Management.

"Terima kasih atas dukungan dan implementasi terhadap 4 Pilar Quality Management yang telah diterapkan PT Pertamina EP. Saya berharap piala ini dapat terus dipertahankan oleh Pertamina EP," kata Eko Agus dalam keterangan tertulisnya Sabtu (4/7/2020).

Sementara itu Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menyampaikan, perusahaan mengapresiasi peningkatan antusiasme pekerja dalam melakukan Continues Improvement Program (CIP), total value creation yang dihasilkan, kegiatan inovasi dari operasional menuju preventive action dan customer focus, serta menuju Pertamina yang bersih dan transparan. "Mari kita bangun budaya perbaikan berkelanjutan secara bersama dengan semangat dan dedikasi terbaik untuk memberikan kontribusi Pertamina menjadi world class national energy company,” kata dia.

Pelaksanaan APQA dan forum CIP merupakan wujud nyata dukungan dan appresiasi manajemen untuk membangun budaya inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan di level bisnis dan operasional.

Kategori Best of the best dalam APQA 2020 dicapai Pertamina EP karena meraih 4 dari 11 kategori APQA, di antaranya kategori The Best Quality Board, The Most Productive CIP-ER, The Best Quality Agent, dan The Best Replicated.

Salah satu yang mendapatkan Platinum Award adalah PC Prove Sea Waroc. Sea Waroc merupakan inovasi Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field yang berhasil menemukan inovasi alat baru yang bisa menggantikan kerja manual untuk mengatasi marine growth. Adapun marine growth adalah sekumpulan hewan/tumbuhan laut yang tumbuh dan berkoloni di permukaan bangunan/struktur di laut, dimana kondisi bahan makanan/nutrisi, cahaya matahari, faktor pH (derajat keasaman) dan kondisi lingkungan lain cocok bagi pertumbuhan mereka.

Sea-Waroc (Sea Wave Ring Automatic) merupakan alat yang didesain untuk menghilangkan salah satu unsur penyebab pertumbuhan marine growth tersebut, yaitu bahan makanan/nutrisi. Dengan alat Sea-Waroc, PT. Pertamina EP berharap dapat membantu operator lapangan migas lain yang memiliki platform offshore dalam menyelesaikan permasalahan marine growth.