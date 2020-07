Kinerja Positif, Alma Corp Bakal Buka 6 Hotel Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Meski industri pariwisata mengalami penurunan akibat merebaknya pandemi virus corona (Covid-19), hal tersebut tak menyurutkan geliat bisnis perhotelan di Indonesia.

Buktinya, operator hotel PT Alma Madani (Alma Corp) mengumumkan pembukaan Jusseny Hotel by Sleepzzz, setelah sebelumnya melakukan penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) pengelolaan hotel yang sebelumnya dikenal dengan nama Jusseny Hotel tersebut.

"Hari ini kita umumkan pembukaan Jusseny Hotel Management by Sleepzzz (Alma Corp). Now we are open,” kata Chief Operating Officer Alma Corp, Robert Manurung, dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Sabtu (4/7/2020).

Lebih jauh, Robert menambahkan, berbeda dengan skema operator hotel lainnya, Alma Corp justru hadir membantu para pemilik dan pengusaha hotel.

"Kami ingin membantu para pemilik dan pengusaha hotel di seluruh Indonesia untuk tumbuh, dimana kami siap menyewa dan berinvestasi," sambung Robert.

Presiden Komisaris Alma Corp, Satria Pringgodani, menambahkan, memasuki semester kedua ini pihaknya juga telah menjalin kerja sama pengelolaan 6 listing properti baru.

"Selain dengan Hotel Jusenny, akan ada sekitar 6 hotel lainnya sudah menyatakan bersedia melakukan kerja sama dengan Alma Corp pada tahun ini,” jelas Satria Pringgodani.

Satria menambahkan, strategi Alma Corp adalah lebih fokus mengoptimalkan pengelolaan unit yang sudah di kerja samakan, dibanding memperbanyak kerja sama.

"Fokus kami bukan mengejar banyaknya kerja sama. Kami lebih memilih untuk fokus mengoptimalkan kerja sama yang ada agar pihak yang bekerja sama merasakan manfaat lebih yang kami tawarkan," tegas Satria.

Bisnis Development Director Alma Corp, Ellen Riupassa mengungkapkan, terkait kerja sama pengelolaan, saat ini ada beberapa owner hotel yang meminta properti miliknya untuk dikelola.

"Iya, ada beberapa yang meminta. Namun, kami juga melihat dan memilah hotel mana saja yang menurut kami siap dioperasikan atau mana yang memang perlu investasi pengembangan. Kalo kita hanya fokus dengan proyek saja, mungkin kita sudah ambil. Namun, hal itu tidak kita lakukan," pungkas Ellen.