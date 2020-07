Kasus Covid-19 Tembus Rekor, Bursa Asia Mixed

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan Senin (6/7/2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhir pekan lalu melaporkan kasus Covid-19 menembus rekor baru.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,39 persen, Kospi Korea Selatan naik 0,32 persen, S&P/ASX 200 Australia turun 0,22 persen.

Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Sabtu (Minggu WIB) lalu menyebutkan jumlah kasus virus corona (Covid-19) di seluruh dunia telah mencapai rekor tertinggi yakni 212.326 kasus pada hari Jumat (Sabtu WIB).

Di AS, negara bagian Florida dan Texas mencatat rekor baru penambahan kasus positif Covid-19 pada hari Sabtu (4/7/2020) waktu setempat atau tepat dengan perayaan hari kemerdekaan AS.

Florida melaporkan 11.445 kasus, sedangkan Texas 8.258 kasus. Secara keseluruhan, terdapat 200.000 lebih kasus di Florida dengan korban jiwa 3.731 orang dan terus bertambah. Di Texas, jumlah kasus mendekati angka 192.000. Rumah sakit di dua kota, Starr dan Hidalgo, bahkan sudah mencapai kapasitas maksimal.

Pelaku pasar juga memantau ketegangan AS-Tiongkok. Amerika Serikat (AS) mengirimkan dua kapal induk ke Laut China Selatan pada saat yang sama ketika Tiongkok tengah menggelar latihan militer di wilayah laut sengketa tersebut, demikian dilaporkan Wall Street Journal, Sabtu (4/7/2020).

Harga minyak mentah dunia jenis WTI turun 0,69 persen ke US$ 40,37 per barel, dan Brent naik 0,26 persen ke US$ 42,91 per barel.