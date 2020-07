Winner Group Hadirkan Cibinong New City

Jakarta, Beritasatu.com - Pengembang properti asal Batam, Winner Group, berkolaborasi dengan Sapta Group, anak perusahaan PT Bumi Citra Permai, Tbk, mengembangkan Cibinong New City. Proyek seluas 125 ha ini, akan menjadi central business district (CBD) pertama di Kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Cibinong New City yang terkoneksi dengan Stadion Pakansari, salah satu stadion bertaraf internasional yang ada di Cibinong, merupakan kawasan terintegrasi yang akan merangkum pusat bisnis dan hunian. Cibinong New City dipersiapkan menjadi landmark baru di Cibinong dengan konsep pengembangan hunian yang berkelas.

Chief Executive Officer (CEO) Winner Group Yusmen Liu mengatakan, Cibinong New City mengedepankan konsep kota mandiri yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Kehadiran Cibinong New City, menjadi CBD di kota Cibinong yang mencerminkan budaya lokal dan modern dari kota Cibinong.

“Pengembangan akses dan infrastruktur baru akan menjadikan Cibinong sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan ini. Kami tidak ragu menginvestasikan dana besar untuk proyek ini, karena di lapangan, demand dari konsumen terbilang cukup tinggi. Kami berkomitmen untuk menjadikan kawasan ini berperan sebagai pusat kota, juga menjadi kawasan bisnis dan keuangan,” ujar Yusmen Liu, dalam siaran pers, Senin (6/7/2020).

Dikatakan Yusmen Liu, Cibinong New City akan berkembang dengan pertumbuhan yang cepat, sebagai pusat kota yang memiliki banyak gedung pencakar langit yang bernuansa lokal yang berwawasan lingkungan yang nyaman bagi penghuninya. Pengembangan dilakukan dengan memperhatikan keasrian lingkungan sekitarnya.

Kenyamanan penghuni menjadi hal yang sangat penting, seperti jalan dengan ROW 30 M, adanya pedestrian, jalur sepeda, dan landscape yang lebar dan luas. Selain itu, desain Cibinong New City mengadaptasi teknologi Smart City dan pemanfaatan material hijau, di antaranya pemanfaatan tenaga surya untuk penerangan umum seluruh kawasan.

Yusmen Liu menjelaskan, pengembangan Cibinong New City meliputi lima komponen yaitu; residential town akan dikembangkan dengan konsep resort villa, park home, condovilla dan apartemen. Corporation City terdiri dari office park, MICE, Research & Development yang bekerja sama dengan pemerintah didukung dengan dicanangkan Cibinong sebagai Kota Ilmu Pengetahuan (Cibinong Science Center) oleh LIPI.

Lalu, amenity yang lengkap seperti rumah sakit, sekolah, universitas dan sport complex yang terintegrasi dengan Stadion Pakansari. Ruang komersial yang terdiri dari open air mall, commercial lake, resort hotel dan convention center, sehingga akan menjadi ikon baru kota Cibinong. Leisure, untuk memberikan kenyamanan dan mengembangkan kearifan lokal, di kawasan ini akan dibangun juga Cultural Park dan Ecopark.

Keutamaan lainnya adalah, Cibinong New City dikembangkan dengan berbasis Transit Oriented Development (TOD) karena lokasinya dekat stasiun Bojong Gede sebagai simpul transportasi (Hub). Konsep ini, mendukung program pemerintah guna pemanfaatan moda transportasi massal, kereta api. Pemerintah juga terus berupaya memperbaiki sistem dan infrastruktur moda transportasi massal ini. Lokasi Cibinong New City sangat strategis dan didukung berbagai fasilitas seperti dekat dengan pusat pemerintahan Kota Cibinong dan pusat perbelanjaan. Dapat diakses hanya 10 menit dari jalan utama Raya Bogor.

Cibinong New City diciptakan sebagai trend-setter kota mandiri dan premium dengan konsep pengembangan lingkungan 5 New Urban Resort of Living, yang terdiri dari City Lake with Lake Side Trail, konsep danau sebagai tangkapan air hujan yang akan dikenal sebagai Situ Front City yang dikelilingi area pejalan kaki di sepanjang sisi danau menyatu dengan lingkungan high rise building modern yang berkelas memberikan kesan menyatu dengan alam sehingga menyeimbangkan bangunan gedung dengan alam dengan view danau yang sejuk.

Kemudian, Continuous Pedestrian, yang sangat mendukung program go green dan go healthy, karena lebih dari 18% dari area 125 ha diperuntukkan untuk area hijau. Untuk menghubungkan semua area di kawasan CBD ini dihubungkan dengan pedestrian yang ramah untuk pejalan kaki dan untuk area olahraga seperti jogging track dan area bersepeda.

Selanjutnya, Open Air Mall, lifestyle entertainment sebagai lifestyle center yang berorientasi udara terbuka yang dikelilingi lingkungan yang hijau, memberikan sensasi belanja, kuliner dan hang out yang berbeda dari mal pada umumnya.

Lalu, Continuous Green Network, yaitu konsep pembangunan kawasan urban yang menggunakan komponen hijau (vegetasi ) dan air sebagai dasar untuk perencanaan kota yang berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan , sosial dan ekonomi serta upaya menghadapi perubahan iklim global

Serta, Eco Park, suatu konsep tata lansekap yang diadaptasi sebagai upaya untuk pengelolaan lanskap atau taman (bagian dari ruang terbuka hijau) yang ramah lingkungan dan juga merupakan bentuk efisiensi pemanfaatan sumber daya alam sebagai pusat pendidikan lingkungan bagi masyarakat

“Kami telah sukses memasarkan Winner Sapta Villa dengan konsep resort villa yang unik, go green dan go healthy seluas 6, 5 hektar. Saat ini telah terjual 80% hanya dalam waktu 3 bulan. Peminatnya tinggi karena memiliki keunggulan antara lain rumah 2 muka atau Double Fasade, konsep Portico di Commercial Area, Smart Home, Estate Management System, Fully Garden, dan Infinity pool kelas hotel. Maka, kami kembali membangun dan memasarkan cluster ke-2 dan commercial area, modern market, dan city walk dengan nama Winner Sapta Modern Market & Citywalk,” pungkas Yusmen Liu.