Kurva Covid-19 Naik Lagi, Bursa Asia Dibuka Melemah

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka mixed pada perdagangan hari ini, Rabu (8/7/2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan peringatan bahwa angka kematian Covid-19 akan meningkat seiring dengan naiknya kasus baru.

Nikkei 2255 Tokyo turun 0,32 persen, Topix turun 0,24 persen, Kospi Korea Selatan naik 0,28 persen, indeks komposit Shanghai turun 0,04 persen.

Direktur eksekutif WHO Dr Mike Ryan pada hari Selasa mengatakan bahwa kasus Covid-19 selama bulan Juni menunjukkan peningkatan sementara angka kematian berkurang. Namun, angka kematian akan segera meningkat karena infeksi Covid-19 memakan waktu berminggu-minggu untuk membunuh korbannya.

Di AS, negara bagian Texas mencatat 10.000 kasus baru dalam sehari, rekor tertinggi di negara bagian itu. Angka ini menyaingi New York, episentrum Covid-19 di bulan April, yang juga mencatat 10.000 kasus per hari.

Di Australia, negara bagian Victoria kembali memberlakukan lockdown di area metropolitan seperti Melbourne selama enam minggu ke depan karena kurva Covid-19 naik lagi.