Gelar Topping Off Terbanyak, Meikarta Pecahkan Rekor MURI

Cikarang, Beritasatu.com - Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan penghargaan kepada Meikarta, sebagai pengembang dengan topping off terbanyak (28 tower) selama kurang dari satu tahun, di District 1 Meikarta, Cikarang, Bekasi, Rabu (8/7/2020).

Baca Juga: District 1 Meikarta Selenggarakan Drive Thru Dine In

Chief Marketing Officer Meikarta, Lilies Surjono mengatakan, penghargaan yang diterima Meikarta dari MURI ini, menjadi momen berharga bagi Meikarta karena memberi bukti bahwa mega proyek ini terus membangun dan menghadirkan solusi tempat tinggal yang nyaman, modern, terjangkau dan terpercaya.

"Selain itu, penghargaan yang diterima Meikarta ini sekaligus sebagai tanda apresiasi kepada seluruh tim yang telah membangun dengan semangat dedikasi hingga dapat terwujud rekor baru di dunia properti yakni topping off terbanyak yakni 28 tower dalam waktu kurang dari setahun," kata Lilies Surjono dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Rabu (8/7/2020).

Lilies Surjono mengatakan, rekor topping off 28 tower dalam waktu kurang dari setahun ini merupakan wujud komitmen Meikarta untuk membangun kota yang indah dengan gedung-gedung apartemen yang megah dan berkualitas.

"Kami ingin mewujudkan apa yang sudah kami janjikan kepada para konsumen pembeli apartemen Meikarta, sehingga kami tetap menjaga kepercayaan konsumen kepada Meikarta," kata Lilies.

Baca Juga: Meikarta Peduli Bantu Siloam Bangun 6 RS Darurat Baru

"Kami juga berterimakasih kepada tim proyek yang sudah bekerja keras mewujudkan rekor ini dan juga kepada para suplier seperti OTIS dan Thyssenkrup sebagai suplier dan operasional lift ternama, Yoshino Gypsum, Dong Seo Door dan masih banyak suplier lainnya yang turut mendukung dalam progres pembangunan Meikarta," tandas Lilies.

Lilies Surjono menambahkan, di dalam 28 tower tersebut sudah ada yang tinggal, yaitu di blok 53022 pada 31 Maret 2020 lalu sudah serah terima kepada pemilik hunian. "Lalu, tower 52022 dan 51022 sedang on going proses untuk handover. Dengan demikian, target tower hand over di District 1 diharapkan semua rampung 2020 ini," kata Lilies.

Lilies menerangkan, target progres Meikarta selanjutnya adalah pembangunan ketinggian yang difokuskan ke District 2, dimana beberapa tower saat ini sudah naik hingga 15 lantai dan akan terus dikebut pembangunannya untuk memenuhi target handover yang akan dimulai di tahun 2021.

Sementara itu, Senior Manager MURI, Jusuf Ngadri, mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi dan selamat kepada Meikarta atas rekor yang telah diberikan.

Baca Juga: Meikarta Ubah Wajah Bekasi

"Kami takjub melihat hasil dari 28 tower-nya sudah jadi semua. Oleh karena itu, MURI mencatat dan menyatakan Meikarta telah berhasil memecahkan rekor topping off terbanyak yaitu sebanyak 28 tower dalam waktu 8 bulan, sejak Agustus 2019- Maret 2020," jelas Jusuf Ngadri.