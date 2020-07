Harga Emas Naik ke Level Tertinggi 9 Tahun

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berjangka naik pada akhir perdagangan Rabu (8/7/2020) ke level di atas US$ 1.800 karena investor memburu aset-aset aman (safe haven) ketika kasus virus corona (Covid-19) melonjak dan bank-bank sentral menggelontorkan stimulus untuk meredam kejatuhan ekonomi.

Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, menguat US$ 10,7 atau 0,59 persen, menjadi US$ 1.820,60 per ounce, atau tertinggi yang telah dicapai emas dalam hampir sembilan tahun.

"Faktor pendukung utama adalah stimulus fiskal dan moneter, bersama dengan arus masuk ke dalam dana-dana yang didukung emas yang diperdagangkan di bursa dan investasi lainnya," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

"Injeksi likuiditas yang konstan ke pasar terus menjadi faktor positif yang paling menonjol, karena dolar telah melemah dan mendukung harga komoditas, tetapi lebih khusus lagi emas dan perak."

Logam kuning telah membukukan kenaikan yang solid tahun ini karena ekonomi global bergulat dengan dampak pandemi, yang telah menginfeksi lebih 12 juta orang di seluruh dunia.

Emas mendapat dukungan kuat karena investor khawatir dampak inflasi dari berbagai langkah stimulus yang diberlakukan pemerintah di seluruh dunia.

Covid-19 mendapatkan momentum dalam beberapa hari terakhir di seluruh Amerika Serikat, India, dan Brazil. Hal ini berpotensi memerlukan lebih banyak langkah stimulus yang pada gilirannya akan menyebabkan inflasi.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman September naik 46,2 sen atau 2,47 persen, menjadi US$ 19,161 per ounce. Platinum pengiriman Oktober naik US$ 20,8 atau 2,41 persen, menjadi US$ 884 per ounce.