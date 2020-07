Harga Minyak Bervariasi di Perdagangan Asia Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia sedikit berubah pada Kamis pagi (9/7/2020) di awal perdagangan Asia.

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent naik tipis US$ 43,30 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka AS WTI turun sedikit ke US$ 40,87 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir di 96,451 setelah menurun dari level di atas 96,8 kemarin.

Yen Jepang diperdagangkan pada 107,24 per dolar setelah menguat dari level di sekitar 107,7 kemarin. Dolar Australia berada di $ 0,6988 setelah naik dari level di bawah $ 0,696 kemarin.

Pandemi virus corona (Covid-19) akan terus membebani sentimen investor karena jumlah kasus di Amerika Serikat (AS) melampaui 3 juta, menurut Johns Hopkins University. Ketika kasus dan kematian meningkat, data yang dikumpulkan oleh Apple Maps menunjukkan aktivitas mengemudi melambat di seluruh negeri, yang bisa menjadi tanda peringatan melambatnya ekonomi. Secara global, lebih 12 juta orang telah terinfeksi Covid-19 dengan 545.398 kematian.