Bijak Atur Kondisi Keuangan di Masa Pandemi

Jakarta, Beritasatu.com - Menghadapi kondisi pandemi Covid-19, masyarakat diimbau untuk dapat menentukan skala prioritas dan melakukan pemetaan situasi.

Financial Advisor PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia, Agus Helly mengatakan, dengan sudah bisa memahami situasi, baru kemudian bisa menganalisa situasi keuangan, mulai dari pengeluaran, aset, utang, investasi, bahkan asuransi.

"Kita saat ini menghadapi badai yang sama, tapi di perahu yang berbeda-beda. Kita harus tahu bagaimana kondisi keuangan kita, termasuk aset dan utang-utang kita. Rencanakan dan anggarkan secara bijaksana kebutuhan kita," ujar Agus dalam webinar Tokio Marine Life Insurance Indonesia bertajuk 'My Turning Point, My New Normal - Tetap Positif dan Sukses Mengelola Keuangan di Era New Normal' di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Menurut Agus, perencanaan anggaran bisa di mulai dengan skala prioritas biaya dan membedakan mana kebutuhan dan keinginan. "Hati-hati juga dengan relatif faktor, hal-hal yang kecil tapi dikumpulkan satu tahun jumlahnya besar seperti konsumsi kopi dan berlangganan musik," jelasnya.

Agus menambahkan, edukasi soal pentingnya mengatur keuangan merupakan hal yang penting untuk dilakukan semua orang, apalagi di tengah ketidakpastian akibat pandemi ini. Ia pun menyarankan agar pengaturan keuangan bisa dimulai saat ini, dengan menempatkan pos dana darurat, proteksi aset, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hingga pembayaran cicilan kredit.

"Mulai rencanakan keuangan dan kelola uang dengan besar, siapkan dana darurat dengan menyisihkan minimal 10 persen dari pendapatan. Jika saat ini defisit, besar pasak daripada tiang, maka kurangi pengeluaran dan tambah pemasukan dari hal lain," tandas Agus.